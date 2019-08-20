فضيحة لمخابرات الرياض وأبوظبي تستهدف سلطنة عمان .. الحقيقة بالدلائل كشفها ناشطٌ عماني شهير
فنّد بالدلائل حسابٌ عُمانيّ شهير بموقع “تويتر”، وثيقة مُخابراتية مزوّرة تزويراً رديئاً، منسوبة لسفارة الأردن في “تل أبيب” تتناول الحكم في سلطنة عمان.
وتتحدث الوثيقة المزورة الموجهة الى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، عن لقاء جرى عام 2016 مع موظفة بالخارجية الإسرائيلية؛ طرحت فيه الأخيرةُ معلومات بشأن انحياز اسرائيل لصالح وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي في خلافة السلطان قابوس بن سعيد في الحكم حال وفاته .
وتزعم الوثيقة المزورة ان اسرائيل وعدت بمساعدة لوبيها في الولايات المتحدة والدول الأوروبية وزير الخارجية العماني لخلافة السلطان قابوس.
وفي تفنيده للوثيقة المزورة وكشفه لحقيقتها، قال حساب “الشاهين” العماني ا-لشهير في فضح وتفنيد ادعاءات باطلة ضد السلطنة-، إن الوثيقة مزورة تزويراً رديئاً للغاية، إذ تم حذف الرأسية الاصلية مع وجود بقايا، إضافةً إلى أنّ شعار السفارة وتوقيع السفير تم نسخهم من وثائق أخرى يبدو أنها مرسلة بالفاكس.
ونسي مزور الرسالة أن يضع المنشئ باللغتين كعادة المراسلات الدبلوماسية. إضافةً إلى أنّ محاذاة العنوان الأصلي تختلف عن محاذاة النص.
وعن الجزئية الخاصة بالفقرة الثانية من الرسالة، أكد “الشاهين” أنها: “نتاج عمل استخباراتي حاولت دولتي الجوار عمله منذ 2013 (إبان فشل الاتحاد الخليجي) و 2015 (الاتفاق النووي) غير أن الترويج للفكرة ادناه قامت به بعض الحسابات المعروفة وعملاء شيكات السفارات ونحتفظ برسائلهم وخلال عدة مناسبات واحداث” .
وأشار إلى أن تلك المحاولات بدأت بمقاطع فيديو مسيئة لمعالي يوسف بن علوي في 2013 من إنتاج المخابرات السعودية وتم نشرها في موقع يوتيوب على مراحل.
ويوضح “الشاهين”: “عكفت بعض الصحف في الجارتين على إعادة صياغة تصريحات معالي بشكل خاطئ واستفزازي لاسيما صحيفة عكاظ السعودية”.
وكشف عن أن المخابرات السعودية تتولى بشكل أوسع مهمة تأليب الرأي العام حول جهود يوسف بن علوي في مساعي السلام لاسيما العلاقات الثنائية بين عمان وإيران بينما تضطلع المخابرات الإماراتية بتحريك الرأي العام حول لقاءات معاليه مع ممثلي دولة الكيان الاسرائيلي بحسابات متعددة ومناسبات متفرقة.
وأكد الحساب العُماني الشهير أنّ أخلاقيات الدبلوماسية العمانية وعلى مر تاريخها الضارب في التاريخ اتصفت بسمات رفيعة وملامح مشرفة ولم تخرج في خطاباتها يوماَ نبرة تعجرف أو كلمات استفزاز أو عبارات استعلاء وازدراء للآخرين أو حرفاَ في غير موضعه، حيث عرّت هذه الأخلاقيات دبلوماسيي الجوار فأصابتهم بـ”التلعثم والتأتأة”.
وشدد على فخر العُمانيين واعتزازهم بالمدرسة السياسية القابوسية، مؤكداً:”كل مرة نرى فيها معاليه في عناوين الأنباء ومع كل خطاب يلقيه وبكل تصريح يطرحه. في تأكيد واضح ان حجم الدول بحجم أفعالها لا بحجم كلامها”.
واقتبس “الشاهين” في ختام كشفه وفضحه للوثيقة المزوّرة من أقوال الوزير “بن علوي” عباراتي [نعمل بصمت وننظر للنتائج، كثرة الضجيج تفقد السمع].