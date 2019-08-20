رحل قبل 11 عاماً .. من هو “رجل العطاء واليد البيضاء” الذي استذكره العُمانيون اليوم؟
استذكر العُمانيون رجل الاعمال الشيخ سعود بن سالم بهوان المخيني، الذي رحل في مثل هذا اليوم 20 أغسطس عام 2008.
وأشاد المغرّدون والنشطاء العمانيون بـ”رجل العطاء واليد البيضاء” الشيخ المخيني، والذي رحل بعد مسيرة حافلة بالخير في جميع محافظات السلطنة وخارجها.
وأكدوا أنه كان كفيلاً لأيتام، وقدّم مساعدات للفقرات والمتحاجين.
وذكّر بعضهم بمواقف الخير للشيخ الراحل، حيث استذكروا السيارات التي كانت تجوب سلطنة عمان من أقصاها الى أقصاها توزع اللحوم والتمور على جميع المنازله.
بينما استذكر آخرون فرحة طلبة المدارسة بأجهزة التكييف وثلاجات المياه التي عمت جميع مدارس السلطنة.
ومن أهم المؤسسات التي امتلكها وأدارها الشيخ الراحل، مجموعة سعود بهوان للسيارات، مجموعة سعود بهوان للمشاريع والمعدات، ومجموعة سعود بهوان للتبريد.
ومن أعمال تنمية المجتمع والخير التي قدمها الشيخ المخيني، مدارس تحفيظ القرآن الكريم، مدارس الوفاء الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، مدرسة عمر بن الخطاب للصم والبكم، الزواج الجماعي للشباب، الإسكان للمحتاجين، البعثات الدراسية.