رحل قبل 11 عاماً .. من هو “رجل العطاء واليد البيضاء” الذي استذكره العُمانيون اليوم؟

استذكر العُمانيون رجل الاعمال الشيخ سعود بن سالم بهوان المخيني، الذي رحل في مثل هذا اليوم 20 أغسطس عام 2008.

وأشاد المغرّدون والنشطاء العمانيون بـ”رجل العطاء واليد البيضاء” الشيخ المخيني، والذي رحل بعد مسيرة حافلة بالخير في جميع محافظات السلطنة وخارجها.

وأكدوا أنه كان كفيلاً لأيتام، وقدّم مساعدات للفقرات والمتحاجين.

وذكّر بعضهم بمواقف الخير للشيخ الراحل، حيث استذكروا السيارات التي كانت تجوب سلطنة عمان من أقصاها الى أقصاها توزع اللحوم والتمور على جميع المنازله.

بينما استذكر آخرون فرحة طلبة المدارسة بأجهزة التكييف وثلاجات المياه التي عمت جميع مدارس السلطنة.

في مثل هذا اليوم 20 من أغسطس عام 2008م، توفي رجل العطاء واليد البيضاء الشيخ سعود بن سالم بهوان المخيني بعد مسيرة حافلة بالخير في جميع محافظات السلطنة وخارجها، اللهم انه كفل الأيتام، وساعد الأرام، وفك ضيق المحتاجين فأرحمه رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناتك. #ذكرى_وفاة_الشيخ_سعو_بهوان pic.twitter.com/cvm8rOtz5F — الشيبة خلفان (@5alfan1) August 20, 2019

#ذكرى_وفاة_الشيخ_سعود_بهوان

في هذه الأيام تحل ذكرى رحيل الرجل الذي عرفته عُمان سخيًا كريمًا محبًا لعمل الخير ساعيًا له. pic.twitter.com/csXliv75LD — شبكة الزاجل العمانية (@zajel_oman) August 20, 2019

اذكر زمان كان عندنا مشكله ف مكيفات المدرسه إبان فترة الثانويه وكان الحر شديدا لمدة من الوقت وفجأة دون سابق انذار اتت شركة معينة بمكيفات حديثه غاليه ايضا ماركة جنرال وتم تركيب لكل صف مكيفان وبعد الانتهاء من تركيب اخبرونا انها من عند سعود بهوان ع نفقته الله يبرد عليه ف قبره/

آمين — غازي الشنفري/أبو همام (@Gh_alshanfari_) August 15, 2019

الله يرحمه ويغمد مثواه الجنه…الانسان الخيررر..راعي الطولات واليد المديده.

قاضي الحاجات وقت الشدائد. المرحوم..الشيخ سعود بن سالم بن عبدالله بهوان المخيني..جزاه الله الفردوس الاعلى من الجنه. — بو يوسف (@SaxK4se7b55ScJ8) August 20, 2019

اشتقت لما سيارات سعود بهوان الله يرحمه تطوف الحارات ويوزعون لحم😔 — أنوار (@x__1o7) August 15, 2019

هل تعلم إنه المرحوم سعود بهوان رحمة الله عليه هو وكيل سيارات تويوتا ولكزس في الشرق الاوسط وهو بو يمول الفطيم لاتقول كنت مابتشوف سيارات لكزس وهل تعلم إنه أكثر سياح للخليجين من الامارات في صلاله أحسن تسكت ولاتتكلم عن التاريخ العماني — عُمان العز ⁦🇴🇲⁩ (@alkhawaldi20) August 20, 2019

في العدد ال ١١ من #مجلة_مرشد خصصنا ملف عن الشيخ الراحل سعود بهوان وذلك اثناء الحديث عن فضل الاعمال التطوعية وغرس هذه الثقافة لدى الناشئة وكان الشيخ الراحل سعود بهوان نموذجا لتطوعه في العديد من الاعمال الخيرية #سعود_بهوان_رجل_البر_والاحسان pic.twitter.com/4SdaFV4kE3 — حمود الطوقي (@touqi_al) August 17, 2019

المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ #سعود_بن_سالم_بهوان.

أسأل الله رب العرش العظيم ان يغفر له ويوسع مرقده ويكرم منزله ويتقبل منه خالص عمله الصالح وما قدمه لأبناء وطنه الحبيب #عمان. ويرزقه جنات النعيم. pic.twitter.com/usxQdFkhCI — UmManar♥️ (@Rofaan191) August 14, 2019

هل تذكرون السيارات التي تجوب عمان من أقصاها الى أقصاها توزع اللحوم والتمور على جميع المنازل؟ هل تذكرون فرحتنا بأجهزة التكييف وثلاجات المياه التي عمت جميع مدارس السلطنة؟هل تذكرون فرحة الاطفال بقسيمة التغذية المدرسية؟

هل تذكرون رواتب الأرامل والأيتام؟

ادعوا لهذا الرجل (رحمه الله) pic.twitter.com/z2MbzPYT5U — مستجدات عمانية (@aldhabaouni) August 17, 2019

ومن أهم المؤسسات التي امتلكها وأدارها الشيخ الراحل، مجموعة سعود بهوان للسيارات، مجموعة سعود بهوان للمشاريع والمعدات، ومجموعة سعود بهوان للتبريد.

ومن أعمال تنمية المجتمع والخير التي قدمها الشيخ المخيني، مدارس تحفيظ القرآن الكريم، مدارس الوفاء الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، مدرسة عمر بن الخطاب للصم والبكم، الزواج الجماعي للشباب، الإسكان للمحتاجين، البعثات الدراسية.