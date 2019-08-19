جمال الحربي
الهدهد

الأميرة هيا بنت الحسين تضع إعلاميا إماراتيا في مأزق كبير بعد سخريته من إقامة الحكومة اليمنية بالرياض

كتب خاص "وطن"
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هاجم الإعلامي الإماراتي، المعروف جمال الحربي، الحكومة اليمنية الشرعية وسخر من إقامة الرئيس وحكومته بالرياض، ما دفع الصحفي اليمني للرد عليه وإحراجه بإثارة قضية الأميرة هيا بنت الحسين مجددا.

وقال “الحربي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ساخرا:”بالأمس قالوا عائدون يا صنعاء، واليوم قالوا عائدون يا عدن، كيف ومتى ستعودون وأنتم في الفنادق نائمون؟!”

التغريدة التي رد عليها الصحافي اليمني الشهير أنيس منصور، بإعادة فتح ملف قضية شقيقة ملك الأردن ما وضع الإعلامي الإماراتي في حرج شديد.

ودون “منصور” في رده ما نصه:”فهل ستعود الأميرة هيا من لندن إلى دبي أم ستكسب القضية وتكشف المفضوح ؟ إذا عادت هيا نحن سنعود نحن من  الفنادق!”

نقلت تقارير صحفية عن مصدر حكومي يمني قوله إن الرئيس عبد ربه منصور هادي كان بصدد اتخاذ إجراءات صارمة بعد اليوم الأول للاشتباكات في عدن جنوبي البلاد، إلا أن تدخلت وطلبت مهلة لإنهاء الأحداث.

وأورد المصدر الحكومي اليمني أن الإجراءات التي كان سيتخذها الرئيس هادي ضد الإمارات قاسية، ومنها طردها من التحالف بقيادة السعودية ومن مع كامل قواتها، وتقديم شكوى رسمية ضدها في مجلس الأمن لدعمها انقلابا والعمل على فصل وتقسيم أراضيه.

وقال المصدر -وفقا لتقارير صحفية- إن السعودية طلبت من الرئيس هادي منذ أول يوم للأحداث منحها خمسة أيام حتى يتم إنهاء الانقلاب في عدن وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

من جانبها أعلنت وزارة النقل اليمنية أمس الأحد تعليق عملها في مدينة عدن، وذلك بعد يوم من إعلان وزارة الداخلية تعليق العمل في ديوانها ومصلحتي الجوازات والأحوال المدنية في عدن أيضا.

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