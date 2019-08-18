غادة عويس تُلجم أنور قرقاش بعد التطاول على الجزيرة: نصيحة مني “اعمل نفسك ميت”!

ألجمت الاعلامية اللبنانية، غادة عويس، مذيعة قناة الجزيرة القطرية، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، بعدما حاول التذاكي والسخرية من القناة القطرية عبر هاشتاج #غرد_كأنك_الجزيرة.

وقالت الاعلامية اللبنانية غادة عويس رداً على تغريدة المتذاكي أنور قرقاش حسب ما رصدت “وطن”، :” أعجبتني فكرة أن وزيراً في دولة يمثّلها في التغريد أمثال البذيء مزروعي والخرفان ضاحي يجرؤ على السخرية من الاخبار الملفقة وغياب المهنية!”.

وأضافت عويس في ردها على قرقاش :” حالك صعب ايها الوزير! الجزيرة جنّنتكم ومذيعوها عقّدوكم! إذا كانت كل دكاكينكم الاعلامية لم تفلح بمنافستنا، تريد لهاشتاغ أن يفلح؟ نصيحة: “اعمل نفسك ميت!”

أعجبتني فكرة أن وزيراً في دولة يمثّلها في التغريد أمثال البذيء مزروعي والخرفان ضاحي يجرؤ على السخرية من الاخبار الملفقة وغياب المهنية!حالك صعب ايها الوزير!الجزيرة جنّنتكم ومذيعوها عقّدوكم!إذا كانت كل دكاكينكم الاعلامية لم تفلح بمنافستنا،تريد لهاشتاغ أن يفلح؟نصيحة:"اعمل نفسك ميت!" https://t.co/0el5QaLR3j — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) August 17, 2019

وأطلق الذباب الالكتروني، هاشتاج #غرد_كأنك_الجزيرة، حاول خلالها التشكيك بمصداقية القناة القطرية الاولى عربياً، والتي كشفت مؤامرات دول الحصار.

وغرد قرقاش متفاعلاً مع الهاشتاج قائلاً :” أعجبتني فكرة #غرد_كأنك_الجزيرة فمن خلال السخرية ترسل رسائل قوية حول الأخبار الملفقة وغياب المهنية بوضوح معبّر عن حال القناة ومذيعيها “.

أعجبتني فكرة #غرد_كأنك_الجزيرة فمن خلال السخرية ترسل رسائل قوية حول الأخبار الملفقة وغياب المهنية بوضوح معبّر عن حال القناة ومذيعيها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 16, 2019

وكانت قائمة المطالب التي أرسلتها دول الحصار إلى قطر قد طالبت بإغلاق قنوات “الجزيرة” والقنوات التابعة لها، وكل وسائل الإعلام التي تدعمها قطر.

ومنذ تأسيسها في عام 1996، تتعرض قناة “الجزيرة” القطرية إلى مضايقات في محاولة لإسكات صوتها، وكان آخر ذلك مخطط دول الحصار التي كان من ضمن مطالبها استهداف الفضائية الدولية.

ويتواصل حصار الثلاثي الخليجي (الإمارات والسعودية والبحرين) ضد قطر منذ 5 يونيو 2017، بعد أن قطعت تلك الدول علاقاتها مع الدوحة بزعم “دعمها الإرهاب”. لكن قطر ترفض بشدة تلك المزاعم، مؤكدة أنها محاولة من دول الحصار للسيطرة على قرارها السيادي.