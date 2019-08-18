“شاهد” تهمة مخلة بالشرف تُوقع فتاة سعودية بأيدي السلطات الأمريكية.. موضي الجهني هربت من المملكة في 2017

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودي بتفاصيل نشرها موقع مختص بالجرائم والحوادث التي ترتكب في مقاطعة “ويك” بولاية كارولينا الشمالية في أمريكا، حول توقيف السعودية الهاربة للولايات منذ 2017 “موضي الجهني” .

وذكرت وسائل إعلامية تفاصيل قصة الجهني ، مشيرين إلى أنها هربت للولايات المتحدة في 2017 وبدأت في الإساءة لأهلها وبلدها ، وزعمت أنها إذا بقيت في السعودية سوف تسجن .

وبعد عام من هروبها قبض على الجهني 3 مرات في 4 تهم ، وهم تهمة التعدي على ممتلكات الغير ، وتهمة حيازة ممنوعات ، وتهمة الهجرة الغير شرعية ، وكذلك إزعاج السلطات بالاتصال على الرقم 911 بشكل متكرر خلال عام كامل دخلت السجن 3 مرات وخرجت منه قبل عدة أشهر وتحديداً في مارس 2019 .

وكشف وسائل إعلامية أنه بعد خروجها من السجن بشهرين ذهبت لولاية كارولينا الشمالية وقبض عليها قبل شهر ونصف بتهمة الاعتداء وتهديد شخص بسلاح قاتل ، وحكم عليها بالسجن 4 سنوات.