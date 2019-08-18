حساب سعودي يهذي: هجوم “حقل الشيبة” تمّ بتخطيط قطري وطائرات انطلقت من عُمان.. “نُكتة” عرّى صاحبها ناشط عُماني

زعم حسابٌ سعودي أن الهجوم الحوثي على حقل الشيبة النفطي جنوب شرقي السعودية، السبت، تمّ بدعم وتخطيط قطري وبطائرة مسيرة من سلطنة عمان، معتبراً أن “توسع السعودية في إنتاج وتصدير الغاز يغيض الدوحة ومسقط”. حسب تعبيره

غير أنّ حساب “الشاهين” العُماني، الشهير بـ”تويتر” في فضح وتفنيد ادعاءات باطلة ضد السلطنة، كشف المستور وعرّى مزاعم الحساب السعودي، -وإن كان صاحب الحساب محسوباً على الذباب الإلكتروني ولا يستحقّ الردّ-، إلا أنّه “الشاهين” يعتبر أنه لا بد من تبيان الحقيقة للمتابعين كي لا تنطلي عليهم مزاعم الذباب.

الاعتداء على #حقل_الشيبه تم بدعم وتخطيط قطري وبطائرة مسيرة من عمان فتوسع السعودية بأنتاج وتصدير الغاز يغيضهم pic.twitter.com/vRJz1jJdp7 — ALKhaldi.N_סיסרא 🇸🇦 (@sysra) August 17, 2019

وقال “الشاهين” في سياق تفنيده أكاذيب الحساب السعودي إن الطائرات المسيرة مهربة من الإمارات بتوثيق محققين دوليين من الأمم المتحدة في تقريرها الصادر في مارس 2018، مؤكداً أنّ “الجميع يعلم ذلك ما عدا قلة من المبيوعين يعلمون الحق وينكرونه مثلك وشرواك، ومثل كل من يعشق الدرهم الدحلاني ولا يرتوي منه ولا يشبع، فادمانهم عليه كادمانهم على الحماقة والجهل”.

الطائرات المسيرة مهربة من الأمارات بتوثيق محققين دوليين من الأمم المتحدة في تقريرها الصادر في مارس 2018

الجميع يعلم ذلك ماعدا قلة من المبيوعين يعلمون الحق وينكرونه

مثلك وشرواك

ومثل كل من يعشق الدرهم الدحلاني ولا يرتوي منه ولا يشبع

فادمانهم عليه كادمانهم على الحماقة والجهل https://t.co/VgZM7wT4CJ — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) August 17, 2019

وعن ادعاء صاحب الحساب السعوديّ أن توسع السعودية في إنتاج وتصدير الغاز “يغيض” قطر والسلطنة، قال “الشاهين”: “بإمكانكم إغراق السوق بالنفط أن شئتم فرزقنا المقدر من عند الله لن يأخذه غيرنا، ولا يغيضنا اي توسع نفطي سعودي او اي تضييق عقلي سعودي، تعودنا على الاثنين، و تعودنا على خرفكم المبكر. لا عمان ولا قطر درت عنكم، وسلم لي على الطائرات المسيرة فيبدو أنكم ستشاهدون الكثير منها”.

بإمكانكم إغراق السوق بالنفط أن شئتم فرزقنا المقدر من عند الله لن يأخذه غيرنا

ولا يغيضنا اي توسع نفطي سعودي او اي تضييق عقلي سعودي

تعودنا على الاثنين

و تعودنا على خرفكم المبكر

لا عمان ولا قطر درت عنكم

وسلم لي على الطائرات المسيرة فيبدو أنكم ستشاهدون الكثير منها — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) August 17, 2019

وكان وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، قال السبت إن حقل الشيبة تعرض لـ”عمل إرهابي” بطائرات مسيرة، مضيفا في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية: “نجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة، ودون أي إصابات بشرية”.

جديرٌ بالذّكر أن عبد الملك الحوثي زعيم جماعة “أنصار الله” (الحوثي) في اليمن، قال السبت، إن استهداف مصفاة الشيبة النفطية جنوب شرقي السعودية “درس مشترك وإنذار مهم للإمارات”.

جاء ذلك في خطاب متلفز بثته قناة “المسيرة” التابعة للجماعة، بعد ساعات من إعلان الأخيرة أن “10 طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو جنوب شرقي المملكة”.

وأوضح زعيم الحوثيين إلى أن مصفاة الشيبة تقع في حقل نفطي قرب حدود المملكة مع الإماراتوتبعد مسافة 1100 كم من أقرب نقطة حدودية مع اليمن.

وهدد الحوثي في خطابه من أن قدرات جماعته العسكرية ستتطور أكثر حال استمرت عمليات التحالف في اليمن.

