لاجئو الروهنغيا يدعون للسلطان قابوس وسلطنة عمان
لاجئو الروهنغيا يدعون للسلطان قابوس وسلطنة عمان
الهدهد

شاهد” رغم المذابح التي يتعرّضون لها.. فيديو مؤثر للاجئي الروهنغيا عن السلطان قابوس وأهل عُمان

كتب وطن
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تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، فيديو، للاجئي الفارين من مذابح جيش ميانمار والمليشيات البوذية المتطرفة، يدعون لللسلطان قابوس ولأهل سلطنة عُمان.

وفي تعليقه على الفيديو، قال الاعلامي العُماني موسى الفرعي: “لو لا أنهم يدركون أن من لا يشكر الناس لا يشكر الله لما علمنا ونحن أبناء هذا الوطن، ولكن تلك عادة القائد الإنسان حفظه الله يعمل لوجه الله وما تمليه عليه إنسانيته بعيدا عن أدوات التزويق الإعلامي.”

وتعتبر حكومة ميانمار أقلية الروهنغيا المسلمة “مهاجرين غير نظاميين” من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم”.

ومنذ 25 أغسطس/ آب 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في إقليم أراكان (راخين/ غرب).

وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل الآلاف من الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلًا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

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