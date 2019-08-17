شاهد” رغم المذابح التي يتعرّضون لها.. فيديو مؤثر للاجئي الروهنغيا عن السلطان قابوس وأهل عُمان

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، فيديو، للاجئي الروهنغيا الفارين من مذابح جيش ميانمار والمليشيات البوذية المتطرفة، يدعون لللسلطان قابوس ولأهل سلطنة عُمان.

عمان تعمل بصمت



لاجئي الروهنجا الفارين من مذابح بورما يدعون لجلالة السلطان قابوس حفظه الله، ولأهل عُمان. pic.twitter.com/ZeDmQul3yu — عمان الحدث (@oman_event) August 17, 2019

وفي تعليقه على الفيديو، قال الاعلامي العُماني موسى الفرعي: “لو لا أنهم يدركون أن من لا يشكر الناس لا يشكر الله لما علمنا ونحن أبناء هذا الوطن، ولكن تلك عادة القائد الإنسان حفظه الله يعمل لوجه الله وما تمليه عليه إنسانيته بعيدا عن أدوات التزويق الإعلامي.”

لو لا أنهم يدركون أن من لا يشكر الناس لا يشكر الله لما علمنا ونحن أبناء هذا الوطن، ولكن تلك عادة القائد الإنسان حفظه الله يعمل لوجه الله وما تمليه عليه إنسانيته بعيدا عن أدوات التزويق الإعلامي. pic.twitter.com/U1ar5btBok — موسى الفرعي (@moosaFarei) August 17, 2019

وتعتبر حكومة ميانمار أقلية الروهنغيا المسلمة “مهاجرين غير نظاميين” من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم”.

ومنذ 25 أغسطس/ آب 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في إقليم أراكان (راخين/ غرب).

وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل الآلاف من الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلًا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.



