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“شاهد” السعودية تسعى لتفجير الوضع في محافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان .. والقبائل تستنفر وتحشد

كتب وطن
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أفادت مصادر محلية بمحافظة اليمنية الحدودية مع سلطنة عمان، أنّ قبائل في حالة استنفار والوضع خطير جداً؛ بسبب الاستفزاز المتعمد الذي تقوم به القوات والمليشيات التي تدعمها، بهدف دفع الأوضاع في المحافظة للإنفجار.

وأطلقت دعوات لتدارك الأمر قبل فوات الأوان وردع المليشيات المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي، والتي تحاول بكل السبل الاحتكاك بالمواطنين لخلق فوضى عارمة يخطط لها محافظ محافظة المهرة راجح باكريت .

وذكرت المصادر أنه جرى استحداث نقاط تابعة للشيخ علي الحريزي وكيل محافظة المهرة السابق، وافراد القبائل في مدينة الغيظة التابعة لمحافظة المهرة؛ لقطع كل الطرق التي تستخدمها قوات الاحتلال السعودي.

وقالت المصادر إن القوات السعودية منعت موكب الشيخ “عبود هبود” نائب رئيس لجنة اعتصام المهرة من دخول مدينة الغيظة عند المدخل الشرقي؛ بحجة أن لديه أسلحة ثقيلة.

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