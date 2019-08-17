ابن سلمان دمر هيبة السعودية ومكانتها حتى أن الحوثي زعيم الميليشيا يهزأ بها:” كل من هب ودب يريد حلبكم”

شن زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبدالملك الحوثي، هجوما حادا على المملكة العربية السعودية واستهزأ بمكانتها التي أوصلها ابن سلمان للحضيض بسياساته التي دمرت هيبة المملكة.

وقال “الحوثي” في كلمة متلفزة، اليوم السبت، إن “عدوان السعودية وتدخلها التي وصلت إلى انتهاك سيادة اليمن لن تفيدها، ولن تحقق لها الأمن والاستقرار”.

وأضاف، “كان بإمكان السعودية أن تتعامل مع شعبنا على مبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل”.

وتابع قائلا”: “لا مبرر لكم في هذا العدوان، ولا شرعية لكم فيه”.

وأوضح زعيم جماعة “أنصار الله”، “مصلحتكم الحقيقية هي في وقف العدوان على بلدنا وشعبنا”.

وأشار إلى أنه “في حال استمرار العدوان، ستخسر السعودية سمعتها على المستوى الأمني والسياسي والاجتماعي في العالم”.

وتابع “من هب ودب يستنزفكم اقتصاديا، ولا تملكون آلية للنظام المالي”.

وذكر أن “مختلف الدول العالمية تحاول حلب السعودية اقتصاديا واليد الطولى في هذا الموضوع هي للأمريكي”، مؤكدا أن “خسارات قوى العدوان الاقتصادية ستزداد في حال استمرارهم، وأمريكا تستغل اندفاعكم وتحلبكم بشكل رهيب”.

وشدد على أن “الطموحات في الزعامة الإقليمية لن تتحقق للسعودية في حال استمرار العدوان، الذي بات الخطر الأكبر عليكم”.

كما قال زعيم جماعة “أنصار الله” أن عملية سلاح الجو المسير التي نفذت اليوم على منشآت حيوية سعودية، هي أكبر عملية تستهدف ما وصفه بـ”تحالف العدوان” منذ بداية الحرب اليمنية.

وأوضح عبد الملك الحوثي أن مصفاة الشيبة السعودية، تقع في حقل نفطي قرب حدود المملكة مع الإمارات وتبعد مسافة 1100 كم من أقرب نقطة حدودية مع اليمن.

وتابع الحوثي قائلا: إن عملية سلاح الجو المسير اليوم درس مشترك وإنذار مهم للإمارات.

وقال عبد الملك الحوثي: إن مصفاة الشيبة تعتبر من أكبر مصافي النفط بالنسبة للنظام السعودي، ولديها مخزون نفطي هائل، وأكدنا سابقًا أن عملياتنا ستتركز على الضرع الحلوب الذي يعتمد عليه الأمريكيون.

وتابع زعيم أنصار الله: في العام الخامس يتلقى تحالف العدوان الضربات الأكبر والصفعات القوية واللكمات القاتلة نتيجة لاستمراره في هذا العدوان الغاشم، وعملية سلاح الجو المسير التي سميت بعملية توازن الردع تحمل رسائل مهمة لقوى العدوان.

وأعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن اليوم السبت عن تنفيذ أكبر عملية هجومية على السعودية منذ بدء “العدوان على اليمن”، في إشارة إلى عمليات التحالف العربي على اليمن.

وأكد مصدر في قطاع النفط السعودي لوكالة “رويترز” تعرض حقل ومصفاة الشيبة التابعين لشركة “أرامكو” لهجوم بطائرات مسيرة من قبل جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) دون وقوع إصابات بشرية.

وأكد المصدر أن عمل الحقل لم يتأثر لكن كان هناك حريق صغير تمت السيطرة عليه.