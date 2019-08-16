مطار أبها السعودي يُصاب بالشلل بعد عمليات هجومية بطائرات حوثية ضربت أهدافها بدقة عالية

أعلن المتحدث العسكري لجماعة الحوثي اليمنية، تنفيذ سلاح الجو المسير التابع للجماعة، عدة عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف2k على مطار أبها الدولي في السعودية.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، إن “عمليات سلاح الجو المسير ضد مطار أبها استهدفت مواقع حساسة في المطار وأصابت أهدافها بدقة عالية وبشكل مباشر”.

وأضاف أن “عمليات سلاح الجو المسير ضد مطار أبها تسببت في تعطيل حركة الملاحة الجوية في المطار”.

وقال المتحدث العسكري إن استهداف مطار أبها يأتي في إطار “الرد على جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق شعبنا اليمني وغاراته الجوية التي كان آخرها 15 غارة جوية خلال الساعات الماضية”.

وصعّدت جماعة الحوثي من عملياتها ضد مطارات ومواقع عسكرية سعودية في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي اعلنت فيه الجماعة تجميد هجماتها ضد الإمارات، بعد أن “لمست” تغيرا واضحا في سياسة أبوظبي تجاهها.