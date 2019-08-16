فيديو| هذه قصّة “الشخص المهم” وحراسه الذين دخلوا وتجوّلوا في “مسقط مول”!

تداولت مواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو، لشاب بدا وكأنّه “شخصية مهمة” يتجوّل في “مسقط مول” ومن حوله عدد من الحرّاس أحدهم يحمل سلاحاً نارياً.

ومع تناقل الفيديو على مواقع التواصل، أوضحت إدارة “مسقط مول” حقيقة المقطع.

وقال عضو مجلس الإدارة عبدالله الجرواني إن الفيديو المتداول لشباب في المركز يتحركون في “مشهد غريب” لا يمت للفعاليات المقامة في المركز بأي صلة.

وأوضح لـ “أثير” أن هذه الحادثة وقعت الأربعاء حيث دخل هؤلاء الشباب عنوةً إلى “مسقط مول”، وتمت متابعتهم من قبل أمن المركز حتى خروجهم منه، كما تم التواصل مع الجهات المعنية بشأنهم لاتخاذ ما تراه مناسبًا.

ونفى الجرواني معرفتهم بأي اسم من أسماء الذين ظهروا في المقطع المرئي، كما أكد عدم صحة ما يُتداول عن ارتباط اسم أحدهم بمالك مسقط مول.

من جانبهم، تفاعل المغرّدون العُمانيون مع الفيديو، بطريقةٍ ساخرة، فيما توقع بعضهم أن يكون المشهد تمثيلياً لا أكثر .