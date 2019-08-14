“فيديو” مشهد محزن وصادم في ظل المليارات التي تكسبها السعودية من الحج.. هل هذا ما يليق بضيوف الرحمن؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو صادم أثار موجة غضب واسعة، بعدما ظهر فيه الحجيج مهددة حياتهم وتغمرهم مياه الأمطار والسيول التي لم تجد له مصرف بسبب تدني مستوى الخدمات والبنية التحتية رغم المليارات التي تكسبها السعودية من الحج.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع الحجاج يجاهدون للخروج من المياه التي وصلت لمنتصف جسدهم، بينهم النساء والأطفال ومنهم شيوخ على كراسي متحركة كاد يغمرهم الماء بالكلية في تهديد حقيقي لحياتهم.

الله حفظهم حجاج بيت الله

والله حرام #السعودية تكسب مئات الملايين من الحجاج وكل سنة نفس المشكلة يعني ماتعرفون تسون شبكة لصرف مياه الأمطار !



#حج1440

#عيد_الاضحى

#عيد_الاضحي_المبارك2019 pic.twitter.com/VDqtjSF2bw — 🇹🇷🇨🇦🇶🇦 محمد المانع 🇴🇲🇰🇼🇲🇦🇮🇷🇩🇿🇬🇧 (@maaqtr) August 13, 2019

وعبر النشطاء عن غضبهم واستنكارهم لهذا المشهد الصادم، متسائلين كيف تكسب السعودية مئات الملايين من الحجاج وكل سنة نفس المشكلة أين شبكة صرف مياه الأمطار؟.

هذه العظمى بسحب أموال الحجاج وإيداعها في بطن ترامب وفعاليات الترفيه وخراب الدول

الله يحفظ حجاج بيته و يرجعوا سالمين — ناي (@Sali39225626) August 13, 2019

ترامب ما خلّا ولا بقّا لهم شي .حتى مصاريف جيوبهم الشخصية أخذها . — همة الملوك (@aboali543216) August 14, 2019

الفلوس حق ابوايفانكا والعذاب للحجاج — خالد بن علي الكواري (@khalidbinali77) August 13, 2019

وكانت أمطار غزيرة هطلت على مكة يوم عرفة ، حيث تعرضت بعض أحيائها المنخفضة لتجمع كبير لمنسوب المياه تسببت في غمر عدد من المركبات فيما تحولت بعض جبالها لشلالات تنساب منها المياه بغزارة.

وأظهرت مقاطع عديدة متداولة السيول بعد أن غمرت المركبات داخل الأحياء السكنية كما أبانت تدفق المياه من أعلى مرتفعات الجبال وفي جانب آخر لجأ بعض الحاج للخيام هربا من غزارة الأمطار المصاحبة للرياح الشديدة.