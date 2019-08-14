خالد الفيصل
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“شاهد” الأمن السعودي يخلي الساحة لخالد الفيصل حتى يرمي الجمرات براحة وحرية وسط حراسة مشددة.. وكأنه بيت أبيه!

كتب خاص "وطن"
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شن ناشطون بموقع التواصل تويتر هجوما عنيفا على الأمير أمير مكة المكرمة، بعد تداول فيديو أظهر إخلاء الساحة له من قبل الأمن السعودي حتى يتمكن من رمي بحرية وراحة بعيدا عن الزحام.

وأظهر المقطع المتداول الأمير الفيصل وهو يؤدي نسك رمي الجمرات في مشعر منى وسط حراسة مشددة أخلت له المكان تماما.

المشهد الذي فجر غضب النشطاء الذين استنكروا التضييق على الحجيج بإخلاء المكان لفرد واحد، وقد تعدى عدد الحجاج 2 مليون حاج مستنكرين تمييز الأمير السعودي وكأنه بيت أبيه لا بيت الله.. حسب وصف بعض النشطاء.

أحد النشطاء علق مهاجما الفيصل:”والوقح ماخذ راحته ولا على باله ان الحجيج فوق المليونين وكلهم أكرم من وجهه.”

وكتب آخر ساخرا:”زين ما جابوا له الشيطان لعنده في المكتب”

وكان حجاج بيت الله الحرام، قد بدؤوا في رمي جمرة العقبة الأولى، بعدما منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الأعظم.

وقالت وكالة الأنباء (واس) إن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بدءا رمي الجمرات.

وأكدت الهيئة السعودية العامة للإحصاء،السبت، أن “إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من الداخل والخارج حتى الساعة الـ 9 من صباح السبت بلغ مليونين، و487 ألفا، و160 حاجا”، في حصيلة غير نهائية.

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