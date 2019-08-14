بعد أن طالب بمنع الفلسطينيين من الحج.. ” شاهد” الشيعة يمارسون “طقوس غريبة” في صحن الكعبة ولا مانع عند آل الشيخ

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا، لبعثة الحج الإيرانية في مكة أثناء أداء الفريضة.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، الحجاج الإيرانيين وهم يمارسون طقوسهم الشيعية في صحن الكعبة بكل أريحية وينطقون بالشركيات.

الشيعة الروافض يمارسون الشرك ، ومناداة غير الله ، وإذكاء نار الفتن والأحقاد ، والخرافات في صحن الكعبة المشرفة !!( يا إمام وَيَا حسين !! )فإلى الله المشتكى . Posted by ‎خالد الفالوجي‎ on Friday, August 9, 2019

يأتي ذلك المقطع بعد دعوة أطلقها الكاتب السعودي المتصهين محمد آل الشيخ، بمنع الفلسطينيين من أداء فريضة الحج العام المقبل، بعد تداول فيديو وهم يهتفون نصرة للقدس التي تعرضت أول أيام عيد الأضحى إلى حملة إسرائيلية ممنهجة باقتحام المسجد الأقصى.

وأثارت تغريدة آل الشيخ التي رصدتها “وطن” جدلاً واسعاً، بعدما هاجم الفلسطينيين واهانهم بلفظ خارج وهو الامر الذي اعتبره كثيرون أنه تسيس تتبع المملكة بحق الحجيج، قائلاً :” بجب منع كلاب حماس من الحج السنة القادمة لانهم رفثوا وفسقوا في حج هذه السنة، وليحجوا الى الدويلة بدلا من مكة “.

بجب منع كلاب حماس من الحج السنة القادمة لانهم رفثوا وفسقوا في حج هذه السنة، وليحجوا الى الدويلة بدلا من مكة.. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) August 13, 2019

وكان ناشطون تداولوا فيديو، أظهر مجموعة من الفلسطينيين وهم يهتفون بـ” الروح وبالدم نفديك يا أقصى”، عند مشعر منى أثناء تأديتهم لمناسك الحج، تزامناً مع اقتحام مجموعة كبيرة من المستوطنين الاسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك.

"بالروح وبالدم نفديك يا أقصى" #شاهد .. حجاج فلسطينيون يهتفون للأقصى عند مشعر منى أثناء تأديتهم لمناسك الحج pic.twitter.com/zsv1pTSiQv — تلسكوب نيوز (@TNNArabic) August 13, 2019

والجدير بالذكر أنه للعام الثالث على التوالي تحرم السلطات السعودية القطريين من الحج للعام بسبب الخلافات السياسية، واستغلال ابن سلمان المشاعر المقدسة لتصفية خصومته.

ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية لا يستطيع القطريون الوصول إلى الأراضي المقدسة لآداء فريضة الحج للعام الثالث، وسط تبادل الاتهامات بين قطر والسعودية بالمسؤولية عن ذلك.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقتها بقطر في 5 يونيو2017 ، ثم فرضت عليها “إجراءات عقابية”، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وتبادلت السعودية وقطر، عضوتا مجلس التعاون الخليجي، الاتهامات باستخدام الحج والعمرة أداة في خلافاتهما السياسية.

وترفض السلطات السعودية بشكل قاطع وجود بعثة حج رسمية قطرية أسوة بباقي دول العالم، بحسب تصريحات رسمية قطرية.

كما تمنع الخطوط القطرية من دخول أجوائها والهبوط في مطاراتها، إضافة إلى حرمان القطريين من تداول عملتهم (الريال) داخل الأراضي السعودية.