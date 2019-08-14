أحلام تكشف آخر تطورات حالة فجر السعيد الصحية في أحد المستشفيات الفرنسية
نشرت المطربة الإماراتية أحلام تغريدة الأربعاء، كشفت فيها آخر تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية الكويتية فجر السعيد التي تتلقى العلاج في العاصمة الفرنسية باريس.
وأجرت فجر السعيد عملية ”تحويل مسار“ في مستشفى بالكويت، قبل أن يصيبها تسريب من العملية، أدى إلى تسمم حاد في الدم.
وكتبت أحلام في التغريدة: ”استودعتك الرحمن الذي لا تضيع ودائعه ما راح أتأخر عليچ يا بعد عمري، إلى أبها البهية، فجر دائمًا أجدك جنبي تحتضنيني وهالصورة من وجودك جنبي بحفلي في الرياض“.
وتابعت: ”مفتقدة وجودك اليوم معاي في أبها، أهم شيء إنك تتعافين ولو ببطء، وكلنا ننتظر ترجعين لنا أقوى من أول“.
وكان نجل شقيقة فجر السعيد أعلن في الأول من أغسطس أن خالته غادرت للعلاج في فرنسا رفقة النجمة أحلام، بناءً على أمر من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.