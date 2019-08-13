مغرد قطري يُخرس كاتبا سعوديا تطاول على قطر وسخر من تعداد سكانها: أفراد الأمن بالحرم أكثر منهم

شن المغرد القطري الشهير “بوغانم”، هجوما عنيفا على الكاتب السعودي المتصهين محمد آل الشيخ بعد تطاوله على قطر وسخريته من تعداد سكانها الصغير وكأن سيادة الدول وقوتها تقاس بالمساحة وعدد السكان.

وكان “آل الشيخ” المثير للجدل عاد للتطاول على قطر وسخر من تعداد سكانها بمقارنته بأعداد أفراد الأمن المشاركين بعملية تنظيم الحج.

وكتب في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”هل تعلم ان رجال الأمن السعوديين الدين شاركوا في تنظيم حج هذا العام ١٢٠ الف فرد، أي أن عددهم يوازي سكان دويلة قطر”

هل تعلم ان رجال الأمن السعوديين الدين شاركوا في تنظيم حج هذا العام ١٢٠ الف فرد، اي ان عددهم يوازي سكان دويلة قطر، لتعلم كم هي هذه الدويلة صغيرة وحقيرة وتفقد لمقومات الدولة الطبيعية .. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) August 13, 2019

وتابع بذاءته وتطاوله:”لتعلم كم هي هذه الدويلة صغيرة وحقيرة وتفقد لمقومات الدولة الطبيعية”

التغريدة التي وبلت برد عنيف من قبل المغرد القطري الشهير “بوغانم” الذي خاطبه:”اعلم أن دولة اسمها الامارات وهي آخر دوله تأسست في الخليج سنة 1971 وقامت نهضتها على الدعارة، وتتحكم الآن في السعودية وعلمها عليه شعار

لا اله الا الله”

اعلم ان دوله اسمها الامارات

وهي آخر دوله تأسست في الخليج سنة 1971

وقامت نهضتها على الدعاااااره

وتتحكم الآن في السعوديه وعلمها عليه شعار

لا اله الا الله

اهل قطر يسمون آل نهيان بياعين اللومي

واحنا دسناهم في معركة خنور

لكن انتصروا عليكم وصرتوا خدم عندهم https://t.co/6w62GA6OVo — بوغانم (@hassanalishaq73) August 13, 2019

وتابع هجومه العنيف على الكاتب المقرب من الديوان الملكي في السعودية:”أهل قطر يسمون آل نهيان بياعين اللومي واحنا دسناهم في معركة خنور لكن انتصروا عليكم وصرتوا خدم عندهم”

وسخر آخر من تفاهة “آل الشيخ”:”يقول الأحمق السعودي أن لديهم ١٢٠ الف

رجل أمن نظموا الحج وان عددهم اكثر من سكان دولة قطر، ألا يعلم الأحمق السعودي بأن ترامب أرسل ٥٠٠ جندي لحمايتهم عرش مليكهم الهرم وحماية مملكة زائفة من ضربات الحوثي”

يقول الأحمق السعودي أن لديهم ١٢٠ الف

رجل أمن نظموا الحج وان عددهم اكثر

من سكان دولة قطر !!



ألا يعلم الأحمق السعودي بأن ترامب

ارسل ٥٠٠ جندي لحمايتهم عرش

مليكهم الهرم وحماية مملكة زائفة

من ضربات الحوثي …😂✌️🇶🇦 — صَّمْصَام قطر (@alsmsaam) August 13, 2019

ودائما ما يلجأ الذباب الإلكتروني والكتاب المحسوبين على النظام السعودي لأسلوب البذاءة و”الردح” لمهاجمة قطر بدلا من مقارعة الحجة بالحجة ما كشف هشاشة إعلامهم رغم الميارات التي تنفق عليه وهو ما اعترف به مؤخرا مستشار ابن زايد عبدالخالق عبدالله.