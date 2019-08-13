“شاهد” حليمة بولند تستفز متابعيها بـ”عيدية” ابنتيها.. مبلغ ضخم بالدولار!

عادت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، لإثارة الجدل من جديد مستغلة مناسبة عيد الأضحى لتقوم بتصرف شاذ كعادتها للظهور ولفت الأنظار.

وظهرت بولند في فيديو، شاركته عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، وهي تعطي كلا من ابنتيها، رزمة كبيرة من فئة أوراق 100 دولار أمريكي “عيدية” بمناسبة عيد الأضحى.

😡حليمة بولند مو هيج بابا فاهمة العيدية غلط 🙄يعني هاي كل عقلج تنطي للاطفال هذا المبلغ اشكد سطحية انتِ خرب يومج 🙄 العيدية بوسة💋حضن من امي

العيدية كيلجة أو اي شي من ايدها وهم تنطين اقل فئة نقدية فئة بلدك 😡

اكره #الامهات الغبيات#عيد_الاضحي_المبارك pic.twitter.com/WRQyvyNoaY — زينب محمد (@qXScM5uUTMWoc3R) August 12, 2019

وعلقت حليمة بولند على الفيديو قائلة: “كله مسافره، ومامداني أصرف عيادي بالدينار الكويتي توهقت”.

وأثار مقطع الفيديو استهجان العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رأى الكثير من المتابعين أن حليمة بولند تستعرض ثرائها بطريقة قد تسيء إلى من يمتلكون المال لتقدمه لأطفالهم كعيدية.

#حليمه_بولند تعطي بناتها دولارات تبي حركه جديده الناس تكلم فيها متى ماحست انها ماصارت ترند تفكر وش تسوي من حركات لانها تتلذذ بكلام الناس الي يحسدها والي يقارن حياته فيها ..وبعدين تقول ياربي لو اكح اكون مثيره للجدل ..انا لو اطلع بسنابي اوزع ذهب ودولارات اكون ترند ومثيره للجدل — شادن (@ryhv33213007) August 12, 2019

وتتعمد حليمة بولند إثارة الجدل من وقت لآخر بفيديوهات غريبة سواء بالتعري أو التصرفات المثيرة للجدل.