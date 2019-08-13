“شاهد” حليمة بولند تستفز متابعيها بـ”عيدية” ابنتيها.. مبلغ ضخم بالدولار!

عادت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، لإثارة الجدل من جديد مستغلة مناسبة عيد الأضحى لتقوم بتصرف شاذ كعادتها للظهور ولفت الأنظار.
وظهرت بولند في فيديو، شاركته عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، وهي تعطي كلا من ابنتيها، رزمة كبيرة من فئة أوراق 100 دولار أمريكي “عيدية” بمناسبة عيد الأضحى.
وعلقت حليمة بولند على الفيديو قائلة: “كله مسافره، ومامداني أصرف عيادي بالدينار الكويتي توهقت”.
وأثار مقطع الفيديو استهجان العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رأى الكثير من المتابعين أن حليمة بولند تستعرض ثرائها بطريقة قد تسيء إلى من يمتلكون المال لتقدمه لأطفالهم كعيدية.
وتتعمد حليمة بولند إثارة الجدل من وقت لآخر بفيديوهات غريبة سواء بالتعري أو التصرفات المثيرة للجدل.