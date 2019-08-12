جينيفر لوبيز
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ملابس جينيفر لوبيز الفاضحة أثارت محامياً مصرياً فرفع عليها دعوى قضائية: “مش معقول كدة”

كتب وطن
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ذكرت وسائل إعلام مصرية أن المحامي المصري، ، سیتقدم ببلاغ للنائب العام، ضد مسؤولي حفل تنظیم الفنانة العالمیة ، الذي أقيم، يوم الجمعة، في مدينة العلمین الجديدة.

وأضاف صبري في تصريح لـ “ 24” أن الفنانة جينيفر لوبيز، ظهرت بملابس شفافة وعارية، ما أثار الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أن موعد الحفل غير مناسب على الإطلاق نظرا للحادث الإرهابي الذي وقع خلال الأيام الماضية بالقاهرة، وراح ضحيته عدد من المواطنين، فضلا عن أن موعد الحفل جاء بالتزامن مع العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، قائلا: “مش معقول في ناس تبقى واقفة على جبل عرفات وناس بتحضر حفلة لفنانة أثارت الجدل بملابسها”.

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