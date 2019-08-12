الانقلابي هاني بن بريك يبدي استعداده لدعم المتمرد خليفة حفتر وكله بما يرضى الله والإمارات

أبدى الانقلابي هاني بن بريك، نائب رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، استعداده التام لدعم المتمرد خليفة حفتر في ليبيا، للانقلاب على الحكومة الشرعية في طرابلس، كما فعل هو ورجاله تماماً بالحكومة الشرعية في عدن بدعم من ولاة نعمته عيال زايد.

وقال بن بريك في تغريدة رصدتها “وطن”، :” بإذن الله في هذه الأيام الفضيلة المشير حفتر يحسم أمره مع المليشيات الإرهابية المدعومة من قطر وتركيا والمتسترة بالشرعية في العاصمة طرابلس “.

وأضاف في نفس التغريدة المثيرة للجدل قائلاً :” مستعدين نعين أشقاءنا في ليبيا ونوفد لهم خبراتنا وتجربتنا مع نفس المليشيات المتسترة بالشرعية، المكان اختلف فقط والداعم واحد قطر وتركيا “.

بإذن الله في هذه الأيام الفضيلة المشير حفتر يحسم أمره مع المليشيات الإرهابية المدعومة من قطر وتركيا والمتسترة بالشرعية في العاصمة طرابلس.

مستعدين نعين أشقاءنا في ليبيا ونوفد لهم خبراتنا وتجربتنا مع نفس المليشيات المتسترة بالشرعية، المكان اختلف فقط والداعم واحد قطر وتركيا. — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) August 12, 2019

وكان مرتزقة الحزام الأمني التابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي والمدعومة إماراتيًا، سيطروا السبت ، على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة جنوبي اليمن، بعد معارك استمرت 4 أيام ضد قوات الحماية الرئاسية، الموالية للحكومة.

ورفض بن بريك دعوة سعودية الانسحاب من مؤسسات حكومية والوية تم السيطرة عليها في عدن.

وقال بن بريك ان قوات الانتقالي لن تنسحب حتى ولو قامت السعودية بقصف الشعب كله حد وصفه.

وجاء هذا التصريح عبر خطاب ملتفز بثته قناة المجلس الانتقالي.

وكان التحالف العربي قد طالب قوات الانتقالي وقف إطلاق النار في عدن والانسحاب من المواقع التي تم السيطرة عليها