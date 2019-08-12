هجوم على قاعدة الملك خالد في خميس مشط
هجوم على قاعدة الملك خالد في خميس مشط
الهدهد

الإصابة كانت مباشرة.. قصف حوثي جديد استهدف رادارات ومواقع عسكرية بقاعدة الملك خالد الجوية

كتب وطن
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تحولت مطارات وقواعدها الجوية إلى “ملطشة” لصواريخ ، وأعلنت جماعة الحوثيين مساء الأحد، شن هجوم جوي واسع على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوبي السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان صحفي نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إن سلاح الجو المسير التابع لجماعته نفذ عملية هجومية بعدد من طائرات قاصف k2.

وعلى الفور لم يرد تأكيد أو نفي من قبل التحالف أو الرياض بشأن إعلان الحوثيين.

وأوضح سريع بأن القصف الجوي استهدف رادارات ومواقع عسكرية في القاعدة الجوية، والإصابة كانت مباشرة.

وأشار أن القصف يأتي “ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني العظيم وغاراته المستمرة”، في إشارة إلى بقيادة السعودية.

وقال سريع: الهجوم الجوي يأتي ردا على غارات التحالف التي بلغت 36 غارة جوية خلال 48 ساعة الماضية، أسفرت عن قتلى وجرحى”، دون الإشارة إلى طبيعة الضحايا، وهل هم مدنيون أم عسكريون.

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