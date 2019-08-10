مستشار ابن زايد منتشيا بالانقلاب الإماراتي في عدن: “حدث بسرعة ودقة واتقان”

عبر مستشار ابن زايد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، عن فرحته بسيطرة قوات ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيًّا على قصر معاشيق الرئاسي في عدن وتنفيذ انقلاب كامل الأركان على الحكومة الشرعية.

ونشر “عبدالله” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) صورا تشجع وتدعوا لانفصال الجنوب تعبيرا عن فرحته بسيطرة الانفصاليين على عدن.

حدث بسرعة ودقة واتقان وبمساندة شعبية عارمة وبأقل قدر من الخسائر المادية والبشرية. pic.twitter.com/7xxENtOkGK — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) August 10, 2019

وعلق على الانقلاب بقوله:”حدث بسرعة ودقة واتقان وبمساندة شعبية عارمة وبأقل قدر من الخسائر المادية والبشرية.”

وقال مستشار ابن زايد في تغريدة أخرى:”مجدداً يؤكد الرمز الدولي 971 (مفتاح الاتصال بدولة الإمارات) انه اذا قال فعل”

مجدداً يؤكد الرمز الدولي 971 انه اذا قال فعل — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) August 10, 2019

من جانبها ردت الإعلامية والمذيعة بقناة الجزيرة غادة عويس على مستشار ابن زايد:”ما الذي تقصده دكتور؟أن الامارات تسعى لتقسيم اليمن خاصة انك سبق وغردت انه لن يكون هناك يمن موحد بعد اليوم؟”

ما الذي تقصده دكتور؟أن الامارات تسعى لتقسيم اليمن خاصة انك سبق وغردت انه لن يكون هناك يمن موحد بعد اليوم؟ألهذا شاركت في التحالف بقيادة السعودية؟لكي تقسّم اليمن وتبسط نفوذها وليس لإعادة الشرعية؟هل هذا سبب ما يحدث في عدن حاليا؟هل السعودية متواطئة في هذا ام لا؟ https://t.co/4vORbZQPjr — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) August 10, 2019

وتابعت:”ألهذا شاركت في التحالف بقيادة السعودية؟لكي تقسّم اليمن وتبسط نفوذها وليس لإعادة الشرعية؟هل هذا سبب ما يحدث في عدن حاليا؟هل السعودية متواطئة في هذا ام لا؟”

وأفحمه الصحفي اليمني صدام الكمالي:”يؤكد انه اذا قال عبث، ما أسهل العبث ونشر الخراب، لكن ستطاولكم هذه النار التي اشعلتموها في #اليمن.. وسترون هذا قريبا”

يؤكد انه اذا قال عبث، ما أسهل العبث ونشر الخراب، لكن ستطاولكم هذه النار التي اشعلتموها في #اليمن.. وسترون هذا قريبا.. — صدام الكمالي Saddam Alkamali (@alkamali1985) August 10, 2019

وفرضت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، سيطرتها على قصر المعاشيق، مقر الحكومة، في انقلاب على الشرعية اليمنية.

جاء ذلك بحسب ما قال مصدر عسكري، اليوم السبت، مشيراً إلى أن هذه السيطرة جاءت بعد مغادرة مسؤولين حكوميين وقادة عسكريين موالين للحكومة اليمنية على متن عربات مدرعة سعودية.

وأضاف المصدر الموالي لقوات الانتقالي الجنوبي لوكالة “الأناضول”، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته لكونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن قوات الحزام تسلمت المواقع الحيوية والقصر، وبذلك تكون قد سيطرت على مدينة عدن بالكامل.

وأشار إلى أن قوت الحماية الرئاسية التي خاضت قتالاً ضد قوات الحزام استسلمت وانضمت إلى الأولى، دون أن يورد مزيداً من التفاصيل عن حجم تلك القوات.

ووفق المصدر، فإن القوات التي التزمت الحياد مثل قوات المنطقة العسكرية الرابعة وقوات الدفاع الساحلي، أعلنت ولاءها للانتقالي الجنوبي.