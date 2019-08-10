كُنَّ في حالة سكر شديد.. “شاهد” فتيات ليل يُشعلن مشاجرة جماعية بالعاصمة الأردنية عمان وهذا ما حدث

تسبب مجموعة من فتيات الليل بكارثة في العاصمة الأردنية عمان، وحطمن عدد من سيارات المواطنين في ضاحية الرابية غربي العاصمة، بعد مشاجرة عنيفة نشبت بينهن بينما كن في حالة سكر شديدة.

وتحدّث خبر نشره موقع صحيفة “عمون” المحليّة الإلكترونيّة عن مشاجرة بين “فتيات ليل” حصلت وتطلّبت حضورا أمنيًّا.

وجرت اعتقالات في هذه المشاجرة وسط حضور مواطنين وكانت الفتيات في حالة سكر شديد، كما حصل تحطيم لسيارات مواطنين.

📛… #شاهد…📛#مشاجرة في ساعه متاخره من الليله الماضيه بين فتيات ليل في #عبدون… تم تمويه الفيديو للباس الفتيات الفاضح Posted by Bader Jad on Friday, August 9, 2019

قبل ذلك بعدة أيام داهمت سلطات أمنية معنية بالآداب محلًّا خاصًّا للترفيه بعد مُنتصف الليل.

يشار إلى أن مثل هذه الأخبار لم تكن مألوفة في الأردن أو في وسائل الإعلام الأردنية، لكنّها بدأت تتصدّر وتكشف عن وجود مئات الفتيات الأجنبيات اللواتي يحصلن على رخص العمل في القطاع الترفيهي بما في ذلك صالات الديسكو وبعض الملاهي الليلة والفنادق والمطاعم.

ولأوّل مرّة يشهد التواصل الاجتماعي الإعلامي الأردني بث ونشر صور فتيات أجنبيات من داخل المركز الأمني خلال التعاطي قانونيًّا مع حالات ضبط لفتيات عاملات في ملهى ليلي بدون تراخيص.

وأشارت وسائل أمنية لوجود مخالفات بالجملة تمس بالأخلاق العامّة في تلك المحلات.