كاتب سعودي حاقد يبدي شماتته بالفلسطينيين: “هؤلاء لم يعرف لهم الا جيش الدفاع الاسرائيلي”

هاجم الكاتب السعودي، محمد آل الشيخ، أحد الكتاب المقربة من الديوان الملكي، الفلسطينيين معتبراً إياهم ما أسماه “وبال” على كل من استضافهم.

وأضاف الكاتب السعودي الحاقد في تغريدة مثيرة رصدتها “وطن”، ” استضافهم الاردن فكان ايلول الاسود واستضافهم لبنان فكانت الحرب الاهلية واستضافتهم الكويت فتحولوا الى جنود لصدام وهم الآن يحولون منابرهم لشتمنا ونكران مواقفنا”, مبدياً شماتته فيما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قمع الاحتلال الاسرائيلي الذي وصفه بـ”جيش الدفاع”، قائلاً ( هؤلاء لم يعرف لهم الا جيش الدفاع الاسرائيلي ).

الفلسطينيون هم وبال على كل من يستضيفهم، استضافهم الاردن فكان ايلول الاسود واستضافهم لبنان فكانت الحرب الاهلية واستضافتهم الكويت فتحولوا الى جنود لصدام وهم الآن يحولون منابرهم لشتمنا ونكران مواقفنا. هؤلاء لم يعرف لهم الا جيش الدفاع الاسرائيلي .. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) August 9, 2019

وكان الكاتب المرتزق قد طالب سلطات بلاده بعدم تمكين، الحجاج الفلسطينيين من التجول في المملكة، أثناء موسم الحج والحرص على ترحيلهم عقب انتهاء المناسك مباشرة.

وقال “آل الشيخ” المعروف بعدائه للفلسطينيين ومولاته لإسرائيل في تغريدة له رصدتها (وطن):”الحمساويون الفلسطينيون جميعهم اجراء مرتزقة بلا مبادئ ولا قيم لدويلة قطر الشريرة”

الحمساويون الفلسطينيون جميعهم اجراء مرتزقة بلا مبادئ ولا قيم لدويلة قطر الشريرة، لذلك يجب عدم تمكين حجاجىهم من التجوال في المملكة واجبارهم على العودة بمجرد انتهاء مناسك الحج .. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) August 3, 2019

وتابع تطاوله على الحجاج الفلسطينيين:”لذلك يجب عدم تمكين حجاجهم من التجوال في المملكة واجبارهم على العودة بمجرد انتهاء مناسك الحج”

واثارت تغريدة المرتزق جدلاً واسعاً وموجة غضب في صفوف المعلقين الذين هاجموه حسب ما رصدت “وطن”، وقال سياسي سعودي في رده على تغريدة آل الشيخ :” عيب عليك هذا الكلام اهل فلسطين هم أهل النخوة والشجاعة قاوموا المحتل بأنفسهم واموالهم. عدم انتصارهم هو قله السلاح في ايديهم. عيب عليك هذا الكلام ولابد ان توبخ من المثقفين السعودين على هذه الشتيمة التي تمثلك انت وحدك. الفلسطينيون مع السعودية وليسوا مع ايران وحماس تمثل نفسها “.

عيب عليك هذا الكلام اهل فلسطين هم أهل النخوة والشجاعة قاوموا المحتل بأنفسهم واموالهم. عدم انتصارهم هو قله السلاح في ايديهم. عيب عليك هذا الكلام ولابد ان توبخ من المثقفين السعودين على هذه الشتيمة التي تمثلك انت وحدك. الفلسطينيون مع السعودية وليسوا مع ايران وحماس تمثل نفسها. — د. سياسي سعودي (@moderateSaudi) August 9, 2019

لن أناقش بعض أفعال الفلسطينيين التي ذكرتها، وللأسف هي صحيحة، بغض النظر عن المبدأ الذي تحاول تكريسه من خلال ذلك الطرح، لكني أتساءل: ماسبب حملتك الشعواء على الفلسطينيين هذه الأيام؟ — بو فهد (@BoFahad_Qatar) August 9, 2019