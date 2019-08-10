ميادة الحناوي
Videoحياتنا

غنت “أنا بعشقك” ثم انهارت.. “شاهد” ميادة الحناوي تفقد توازنها وتسقط على خشبة مسرح في تونس

كتب وطن
0

سقطت الفنانة السورية الشهيرة، ميادة الحناوي، على خشبة مسرح الدولي في تونس إثر فقدانها لتوازنها.

وحدث ذلك أثناء أدائها لأغنية “أنا بعشقك” على خشبة المسرح الصيفي سيدي منصور في مدينة صفاقس، أول أمس الخميس، ليسارع قائد الفرقة الموسيقية المايسترو، محمد لسود، إلى نجدتها ثم تدخل بعض المرافقين لمساعدتها على النهوض.

 واستأذنت الحناوي من الجمهور الغناء جالسة لمتابعة الحفل، ووجدت تفاعلا كبيرا من الحضور حيث رددوا معها أغانيها، مشيدين بمواصلتها الغناء، رغم ما حصل لها.

وخلال ندوة صحفية بعد العرض، قالت الحناوي إنها لا تعرف ما الذي حصل لها وإنها المرة الأولى التي يحصل معها هذا، وأردفت أنه قد يكون بسبب حرارة الطقس الشديدة، مكررة اعتذارها من الجمهور.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

اعتداء وحشي على شاب سعودي من قِبلْ منظمّي مهرجان بسبب “سيلفي” مع مُنشد!!

حياتنا

إبداع أبناء قابوس مستمر.. سلطنة عُمان تحصد جائزة أفضل فيلم عربي بمهرجان العراق

حياتنا

“شاهد” أحمد الفيشاوي يقبّل زوجته على السجادة الحمراء:” لم يترك…

الهدهد

“شاهد” موقف محرج لـ”ابن سلمان” بعد أن ترك ممثل السلطان قابوس…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.