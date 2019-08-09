إماراتيون متجهون لسلطنة عمان لقضاء عطلة العيد
إماراتيون متجهون لسلطنة عمان لقضاء عطلة العيد
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فيديو سيصيب “المزروعي” بحمّى قلاعية .. طوابير من مركبات الإماراتيين يدخلون وطنهم الأمّ سلطنة عمان لقضاء عطلة العيد

كتب وطن
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في الوقت الذي سعى فيه المغرّد الإماراتي البذيء حمد المزروعي وآخرون على شاكلته لضرب موسم السياحة في بنشر إشاعات كاذبة، تداول ناشطون بمواقع التواصل فيديو يُظهر طوابير من مركبات الإماراتيين عند الحدود في طريقها للسلطنة لقضاء عطلة العيد في محافظة ظفار.

وكان “حمد المزروعي”، حذر الإماراتيين من زيارة صلالة في سلطنة عمان، في محاولةٍ متعمدة منه على ما يبدو للتأثير على موسم السياحة فيها.

جاء ذلك بعد تغريدةٍ “خبيثة” نشرها المدعو “المزروعي” على حسابه في “تويتر”، وقال فيها: “في مثل هذي الايام من كل سنه نفجع بحوادث اماراتيين على طريق صلاله اتمنى من اخواني عدم السفر لـ صلاله لانها لاتستحق تعب الطريق ولا يوجد فيها خدمات سياحية عدا عن ذلك انتشار الحمى القلاعية”.

ورحبّ مغرّدون عُمانيون بالزائرين الإماراتيين في وطنهم الأمّ سلطنة عمان.

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