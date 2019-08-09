فيديو سيصيب “المزروعي” بحمّى قلاعية .. طوابير من مركبات الإماراتيين يدخلون وطنهم الأمّ سلطنة عمان لقضاء عطلة العيد

في الوقت الذي سعى فيه المغرّد الإماراتي البذيء حمد المزروعي وآخرون على شاكلته لضرب موسم السياحة في سلطنة عمان بنشر إشاعات كاذبة، تداول ناشطون بمواقع التواصل فيديو يُظهر طوابير من مركبات الإماراتيين عند الحدود في طريقها للسلطنة لقضاء عطلة العيد في محافظة ظفار.

وكان “حمد المزروعي”، حذر الإماراتيين من زيارة صلالة في سلطنة عمان، في محاولةٍ متعمدة منه على ما يبدو للتأثير على موسم السياحة فيها.

جاء ذلك بعد تغريدةٍ “خبيثة” نشرها المدعو “المزروعي” على حسابه في “تويتر”، وقال فيها: “في مثل هذي الايام من كل سنه نفجع بحوادث اماراتيين على طريق صلاله اتمنى من اخواني عدم السفر لـ صلاله لانها لاتستحق تعب الطريق ولا يوجد فيها خدمات سياحية عدا عن ذلك انتشار الحمى القلاعية”.

في مثل هذي الايام من كل سنه نفجع بحوادث اماراتيين على طريق صلاله اتمنى من اخواني عدم السفر لـ صلاله لانها لاتستحق تعب الطريق ولا يوجد فيها خدمات سياحية عدا عن ذلك انتشار الحمى القلاعية … — حمد المزروعي (@uae_3G) July 14, 2019

ورحبّ مغرّدون عُمانيون بالزائرين الإماراتيين في وطنهم الأمّ سلطنة عمان.

@uae_3G المزروعي انظر لأخوانك الإماراتيين المتجهين إلى صلالة لقضاء أجمل أيام العيد بين أحضان الطبيعة والأجواء الرائعة — Mohammed (@alsinani1985) August 9, 2019

نحن لا نوزع شرائح هواتف على الحدود للتجسس وإنما نستقبل زوارنا بالابتسامة والود والورد



فمرحبا وسهلا بكل من زارنا.. الدار داركم — Majid Yousuf (@darkn66ess) August 9, 2019

جيراننا .. نرحب بهم في عُمان .. بدون تعقيدات ولا تجسس ولا تحسس ولا سوء أخلاق .. حياهم الله بين أهلهم وإخوانهم . — #المهلب_بن_أبي_صفرة (@flashkey) August 9, 2019