فيديو| تزامناً مع إشاعة تدهور صحته ووفاته .. ماذا قال حاجّ من دولة تشاد عن السلطان قابوس؟؟

وثّق مواطنٌ عُماني خلال تأديته مناسك الحج، فيديو، لمسلمٍ من دولة تشاد تعرّف عليه في الديار الحجازية، وهو يدعو للسلطان قابوس بن سعيد.

ودعا الحاج التشادي محمد علي موسى للسلطان قابوس بالشفاء وان يديم عليه نعمة الصحة ونعمة الأمن والأمان على السلطنة والشعب العُمانيّ.

وكان موقعٌ إلكتروني يبث من خارج سلطنة عمان، نشر خبراً كاذباً، عن تدهور صحة السلطان قابوس بن سعيد، ووفاته.

ونقل موقع “أثير” المحليّ، عن مصدر خاص نفيه ما تم تداوله عن تدهور صحة السلطان .

وأكد المصدر بأن السلطان بصحة وعافية ولا أساس لتلك الشائعات المغرضة.

حاج من دولة تشاد اثناء تأدية مناسك

الحج يدعو لجلالة السلطان #قابوس بالشفاء وأن يديم نعمة الأمن والأمان على دولة عمان والشعب العماني.

سبحان الله الذي سخر الناس للدعاء لقابوس من خارج السلطنة.

منقول،، #يوم_الترويه pic.twitter.com/9mUV7dztZk — نبض مسقط (@muscatcityoman) August 9, 2019

وبدأ حجاج بيت الله الحرام مع شروق شمس اليوم السبت الموافق للتاسع من ذي الحجة أداء ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات، وذلك بعد قضائهم يوم التروية في مشعر منى بمكة المكرمة أمس الجمعة. وقد أعلنت السلطات السعودية حصيلة أولية لعدد حجاج هذا الموسم، بلغت نحو 2.1 مليون حاج من الخارج والداخل.

ويحرص ضيوف الرحمن على القدوم إلى مسجد نمرة حيث بني الموضع الذي خطب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع منتصف القرن الثاني الهجري. ويقع المسجد إلى الغرب من مشعر عرفات، وشهد عدة توسعات على مر تاريخه، حتى أصبح أول المسجد خارج صعيد عرفات، وآخره داخل الصعيد.

وتستمع أفواج الحجيج إلى خطبة عرفات، ثم يصلون الظهر والعصر بأذان وإقامتين جمعا وقصرا اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم، ليشرعوا بعدها في الدعاء والتضرع إلى الله وسط أجواء إيمانية حتى غروب الشمس. كما يحرص العديد من الحجاج على الصعود إلى جبل الرحمة في صعيد عرفات.

مع مغيب شمس يوم عرفات ينفر الحجيج إلى مزدلفة، ثم يعودون إلى منى صبيحة اليوم العاشر (يوم النحر أول أيام عيد الأضحى) لرمي جمرة العقبة والنحر، ثم الحلق أو التقصير والتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.

ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 من ذي الحجة) لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة (الكبرى). ويمكن للمتعجل من الحجاج اختصارها إلى يومين فقط، حيث يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج.