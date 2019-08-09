بعد إشاعة تدهور صحة السلطان قابوس ووفاته.. هكذا تفاعل العُمانيون ضد “دناءة” مثيري الأخبار الكاذبة

في أعقاب نشر جهات مُعادية للسلطنة، إشاعة عن تدهور صحة السلطان قابوس بن سعيد، بهدف اثارة الرأي العام، والتي نفاها مصدر عُماني خاص لموقع “أثير”، اعتبر العُمانيون عبر مواقع التواصل أن “الدناءة وصلت ببعض الحاقدين على السلطنة الى نسج أخبار كاذبة من مخيلتهم”.

وبرزت في أعقاب نفي تلك الإشاعة عدة هاشتاغات على موقع تويتر بسلطنة عمان منها “#قابوس” و ” #جلالة_السلطان_المعظم”، عبّر خلالها العُمانيون عن رفضهم لأي إشاعات تستهدف السلطنة، مؤكدين أنهم خلف قيادتهم الحكيمة، فيما تضرّع أغلبهم للمولى عزّ وجل أن يديم الصحة على السلطان قابوس في هذه الأيام المباركة.

وتابعت “وطن” أبرز تلك التغريدات ..

نشرت إحدى الأخوات .. خبر مفبرك بغيض مفاده وفاة جلالة السلطان المعظم حفظه الله وأبقاه والكل طلب منها حذف التغريدة .. وكنت أتمنى بأنها لم تحذفها لتبقى شاهد على قوم بلغ العهر فيهم مداه .. نعم لا تحذفها للأسباب التالية:-



يتبع — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) August 9, 2019

أولا ليعلم الجميع مدى عهر التائهين الساقطين في الأرض وما يريدوا بخباثتهم ولم يسلم منها والدنا جلالة السلطان حفظه الله والذي له الفضل بعد الله في بناء هذا الوطن العظيم وحبه تربع في قلب كل عماني وكل من عاش على تراب هذا

السلطان الذي علت اصوات المكبرات في العالم للدعاء له بالشفاء — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) August 9, 2019

ثانيا .. وإن حصل وذهب جلالته بعد عمر طويل إلى جوار ربه .. دعونا نقول لهؤلاء البؤساء ألأحداث البوذ لقد رحل سيد البشرية عليه الصلاة والسلام إلى جوار ربه وبقى ما أتى به لهذه الأمة يتبعه المؤمنون وليس البوذيون ويمكنكم البحث في التقويم عن معنى مؤمنون فهي ليست موجودة في التقويم البوذي — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) August 9, 2019

ثالثا .. جلالة السلطان حفظه الله بشرحاله كحال البشرية سخره الله لنا ليكون قائدا لهذه البلاد وزرع في نفوس الحب والتسامح ووحد صفوفنا بكلمته ومضينا كلنا خلفه لا شقاق ولانفاق وزرع فينا محبة لبعضنا البعض المحبة التي تغشى قلوب المؤمنين ولا للبوذيين من نصيب فيهاولهذا وإن رحل ذلك أمر ربي — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) August 9, 2019

"اللهم اشف #جلالة_السلطان_المعظم شفاءً لا يغادر سقما ، واحفظه ، وألبسهُ لباس الصحة والعافية ، واحرسه بعينك التي لا تنام"#قابوس pic.twitter.com/hcLMinwQgS — A.Al_RUGIBI_90 (@AL_RUJAIBI_90) August 9, 2019

يا أيها السلطانُ في عَليائِهِ

عِـشْ سالمًا في عِزّكَ المتأنّفِ



يا ذا المُحَيّا المُستنيرِ طلاقةً

والقِمَّةُ العُليا التي لن تختفي



حفظ الله عاهل البلاد المفدى مولانا جلالة السلطان #قابوس بن سعيد المعظم في حله وترحاله.. شامخ في حصن الشموخ pic.twitter.com/uShgDKrS2e — محمد العريمي 🇴🇲🕊 (@mohd_alaraimi) August 9, 2019

رجل السسلام رجل افنى حياته لاجل بناء وطن ولرفعة شعب هل لنا ان نقول له جزاك الله عنا خيرا يا سيدي #قابوس…



سنظل الالسن تلهج بدعاء لك دوما .. pic.twitter.com/ZDWk9xMJLn — سكون صمت (@sakoonalil76) August 9, 2019

في هذا اليوم المبارك والشهر الحرام: اللهم إحفظ مولانا السلطان قابوس بن سعيد المعظم وأمد بعمره وإرزقه الصحة والعافية وبارك مسعاه ووفقه لما يحب ويرضى وأسعده سعادة الدارين وشفاعة النبيين اللهم يسر أمره وإكفه كل شروأذى وأنعم عليه من جزيل نعمائك وواسع كرمك وفضلك وجودك يارب العالمين. pic.twitter.com/cDq8ExFEfd — Rashid Al Abri MD (@ralabri112) August 9, 2019

مولاي إبتسامتك الهادئه هي مفتاح قلوبنا وهي



سعادتنا ❤️



"الله يحفظك و يديمك ذخر يا رب"#قابوس #عُمان pic.twitter.com/ulEi5JqrOD — دبلوماااسي ااالعيون (@SaidssAlbusaidi) August 9, 2019

#قابوس



أفنى الشباب وظهر المشيب من أجل عُمان



فتأكد سيدي سنحيى شباباً ومشيباً لنصرتك pic.twitter.com/egGC6zTECQ — عزان الحوسني (@Azzan111111) August 9, 2019

كان موقعٌ إلكتروني يبث من خارج سلطنة عمان، نشر خبراً كاذباً، عن تدهور صحة السلطان قابوس بن سعيد، ووفاته.

ونقل موقع “أثير” المحليّ، عن مصدر خاص نفيه ما تم تداوله عن تدهور صحة السلطان .

وأكد المصدر بأن السلطان بصحة وعافية ولا أساس لتلك الشائعات المغرضة.

وكان مغردون قد تداولوا يوم أمس الأول صور لموكب السلطان وهو في طريقة إلى حصن الشموخ بولاية منح، كما تداول صور للسلطان وهو داخل الموكب.