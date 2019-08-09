بعد إشاعة تدهور صحة السلطان قابوس ووفاته.. هكذا تفاعل العُمانيون ضد “دناءة” مثيري الأخبار الكاذبة
في أعقاب نشر جهات مُعادية للسلطنة، إشاعة عن تدهور صحة السلطان قابوس بن سعيد، بهدف اثارة الرأي العام، والتي نفاها مصدر عُماني خاص لموقع “أثير”، اعتبر العُمانيون عبر مواقع التواصل أن “الدناءة وصلت ببعض الحاقدين على السلطنة الى نسج أخبار كاذبة من مخيلتهم”.
وبرزت في أعقاب نفي تلك الإشاعة عدة هاشتاغات على موقع تويتر بسلطنة عمان منها “#قابوس” و ” #جلالة_السلطان_المعظم”، عبّر خلالها العُمانيون عن رفضهم لأي إشاعات تستهدف السلطنة، مؤكدين أنهم خلف قيادتهم الحكيمة، فيما تضرّع أغلبهم للمولى عزّ وجل أن يديم الصحة على السلطان قابوس في هذه الأيام المباركة.
وتابعت “وطن” أبرز تلك التغريدات ..
كان موقعٌ إلكتروني يبث من خارج سلطنة عمان، نشر خبراً كاذباً، عن تدهور صحة السلطان قابوس بن سعيد، ووفاته.
ونقل موقع “أثير” المحليّ، عن مصدر خاص نفيه ما تم تداوله عن تدهور صحة السلطان .
وأكد المصدر بأن السلطان بصحة وعافية ولا أساس لتلك الشائعات المغرضة.
وكان مغردون قد تداولوا يوم أمس الأول صور لموكب السلطان وهو في طريقة إلى حصن الشموخ بولاية منح، كما تداول صور للسلطان وهو داخل الموكب.