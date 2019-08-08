وقف بث “بي آوت كيو” نهائيا انتصار قطري جديد على قراصنة الديوان الملكي السعودي

تفاجئ جميع مشتركي قناة القرصنة “بي آوت كيو” السعودية بتوقف بثها أمس، الأربعاء.

كما تم إيقاف حساب القناة عبر موقع تويتر، فيما تداولت “صحيفة مكة” السعودية خبر وقف بث القناة نهائيا والاستغناء عن العاملين بالشبكة.

كما ضج موقع تويتر بخبر وقف القناة ودشن مغردون سعوديون هاشتاق #ايقاف_بي_اوت_كيو ، أعربوا فيه عن ارتياحهم لوقف القناة التي تسرق حقوق البث وساهمت في تشويه سمعة السعودية.

وتحدث آخرون، عن إيقاف حساب قناة القرصنة على تويتر، مشيرين إلى ضلوع عربسات في تسهيل مهمة القناة، وأن الخناق بدأ يضيق على المتورطين.

وتعرض البعض لهجوم ممن يوصفون بالذباب الإلكتروني السعودي، لوصفهم ما جرى مع قناة القرصنة، بليلة القبض على اللصوص.

واستدل المغردون بنفي السعودية، صلتها بالقناة المنتهكة للحقوق، ما جعل المهاجمين الموالين للقناة في موقف ضعيف ومتناقض.

وظهرت “بي آوت كيو” بعد شهرين من حصار قطر، الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين، في 5 يونيو/حزيران 2017، وروج مسؤولون ومستشارون في الديوان الملكي السعودي لقناة القرصنة، فضلاً عن صحفيين ووسائل إعلام محسوبين على السلطات.

شبكة “بي إن سبورت” القطرية قدمت شكاوى رسمية، للفيفا واللجنة الأولمبية الدولية بسبب قرصنة “بي آوت كيو” التي تعتمد في بثها على محتوى شبكة قنواتها.

والشهر الماضي، قضت محكمة فرنسية بأن محتوى رياضيا مقرصنا تمتكله محطة بي إن سبورت كان متاحا عبر قمر صناعي سعودي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد حذر السعودية من تبعات القرصنة لشبكة “بي إن سبورت” التلفزيونية، وطالبها بالعمل على إنهاء الانتهاكات لحقوق الملكية الفردية.