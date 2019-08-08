قبل عيد الأضحى.. وزارة الزارعة تحذر العُمانيين من هذه اللحوم وتكشف حقيقة صورة خطيرة متداولة

حذرت وزارة الزراعة بسلطنة عُمان مواطنيها من ذبح الأضاحي خارج المسالخ الحكومية المعتمدة حرصا على سلامتهم.

وأهابت الوزراة بالعُمانيين الالتزام بالذبح في مسالخ البلدية حيث يتم فحص الحيوانات قبل الذبح والتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي بعد الذبح وذلك من قبل الأطباء البيطريين المختصين.

الوزارة #تنفي ما تم تداوله مؤخراً من معلومات فنية وصحية خاطئة عن سلامة اللحوم وتهيب بالجميع الالتزام بالذبح في المسالخ المعتمدة pic.twitter.com/ybeOA8kqK7 — وزارة الزراعة والثروة السمكية – عُمان (@agrifishoman) August 8, 2019

يأتي ذلك عقب انتشار صورة مؤخرا على مواقع التواصل حملت معلومات صحية وفنية خاطئة عن سلامة اللحوم، وحذرت من شراء اللحم إذا ظهر عليه العلامات الواضحة بالصورة لإصابته بالسل.

ونفت الوزارة ذلك وأكدت على أن هذه الأعراض الظاهرة بالصورة ليست لمرض السل بل هي حويصلات حية لديدان شريطية تستوجب الإعدام للذبيحة.