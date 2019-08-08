فيديو| كانوا في زيارة لتقديم واجب العزاء.. تعرّض طائرة على متنها عائلة عُمانية لكارثة في تنزانيا

نجت عائلة عُمانية من كارثة محققة، عقب تعرّض الطائرة التي كانوا على متنها لحادثٍ مروّع، بعد لحظات من إقلاعها في أحد مطارات تنزانيا، حيث كانت العائلة في زيارة لتقديم واجب عزاء.

وروى فريد البلوشي، أحد الناجين من حادث الطائرة مع عائلته، لموقع “أثير” تفاصيل الحادثة التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي.

وقال إن رحلة العودة الى العاصمة “دار السلام”، كانت على طائرة خاصة تتسع لعشرة ركاب، وعند الإقلاع بدأت الطائرة بالارتفاع إلا أنها عاودت النزول مرة أخرى، ولأن المدرج قصير، لم يستطع الطيار التحكم بها فارتطمت بالسياج المحاذي للمدرج وتخترقه لتزحف نحو عدد من الأشجار.

وأضاف: “لم نفق من هول صدمة الارتطام بعد، حين رأينا الجناح الأيمن للطائرة قد بدأ بالاشتعال، لكن الطيار تمكن من إخراجنا بسرعة من بابه الخاص على يسار الطائرة”.

وقد أدى احتراق الطائرة، إلى إصابات خطيرة بحروق لأحد الركاب من الجنسية التنزانية، مؤكدًا بأنه وعائلته خرجوا سالمين من الحادث إلا من إصابات بسيطة وصدمة الحادث، حيث قامت السلطات التزانية بعلاجهم.

وعاتب البلوشي السفارة العُمانية هناك التي اكتفت باتصال واحد فقط دون أن تكلف نفسها سؤالهم ما إذا كانوا بحاجة إلى المساعدة خصوصًا وأنهم فقدوا جميع ممتلكاتهم في الحادث، حيث أوضح فريد بأن الأهالي قدموا لهم يد المساعدة ووفروا لهم سكنًا، مؤكدًا بأنهم وصلوا للعاصمة التنزانية وهم الآن بصحة وسلامة.