صحفي قطري يلجم وزير خارجية البحرين بعد تغنيه بحصار قطر: مضحك جداً عندما نجد صعاليك وأوباش يتحدثون عن قطر

ألجم الصحفي القطري فهد العمادي، مدير التحرير التنفيذي في جريدة الوطن القطرية، وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد، والكاتب السعودي سلمان الدوسري، واصفاً اياهما بالصعاليك والاوباش الذين يتطاولون على قطر.

وقال العمادي في رده على تغريدة تغنى بها “برميل البحرين” خالد بن أحمد لمقال كتبه الاعلامي السعودي سلمان الدوسري، :” مضحك عندما نجد صعاليك وأوباش يتحدثون عن قطر .. التي تتمتع بسمعة عالميه واقتصادها قوي ومكانتها كبيرة على الخريطة الدولية وستستضيف مونديال ٢٠٢٢ .. بينما السعودية سمعتها ملطخة بالدماء والقرصنة والبحرين بلا كرامة او سيادة والامارات التي ليست الا مجاري ..!

مضحك عندما نجد صعاليك وأوباش يتحدثون عن قطر .. التي تتمتع بسمعة عالميه واقتصادها قوي ومكانتها كبيرة على الخريطة الدولية وستستضيف مونديال ٢٠٢٢ ..

بينما السعودية سمعتها ملطخة بالدماء والقرصنة والبحرين بلا كرامة او سيادة والامارات التي ليست الا مجاري ..! — فهد العمادي (@fahedalemadi) August 7, 2019

وكان وزير خارجية البحرين تغنى بجزئية من مقال الدوسري الذي جاء بعنوان :” عزلة قطر… الأفضل لم يأتِ بعد”، والتي قال فيها “لا أظن ان هناك من يرغب في عودة قطر حتى و لو التزمت بألف شرط و شرط ،فالخطر من التقارب معها اكثر من مقاطعتها ، و عزلها بعيدا عن جيرانها يقفل أبوابا للشر ستفتح من جديد مع اي عودة ” ” فنظام مثل النظام القطري لا يمكنه ان يعود الى رشده أبداً “.

"لا أظن ان هناك من يرغب في عودة قطر حتى و لو التزمت بألف شرط و شرط ،فالخطر من التقارب معها اكثر من مقاطعتها ، و عزلها بعيدا عن جيرانها يقفل أبوابا للشر ستفتح من جديد مع اي عودة " " فنظام مثل النظام القطري لا يمكنه ان يعود الى رشده أبداً "

سلمان الدوسري https://t.co/7OG8A6axNs — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) August 7, 2019

الدوسري زاد في تطاوله على قطر عبره مقاله الخبيث الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية قائلاً :” كل يوم تزداد القناعة بأن أفضل قرار اتخذ في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد قرار الراحل الملك فهد عام 1990 الذي أفضى لتحرير الكويت، هو قرار مقاطعة قطر وكف الأذى القادم منها، لذلك كلما طالت المقاطعة زادت المنافع منها، فعزل قطر يحمل مكاسب حقيقية وهائلة لم يرَ الناس آخر فصولها بعد “.!