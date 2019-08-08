الفنانة الكويتية مونيا
الفنانة الكويتية مونيا
Videoحياتنا

“شاهد” فنانة كويتية شهيرة ترقص بـ”دلع” حافية القدمين في شوارع تركيا

كتب وطن
0

أشعلت الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت ترقص حافية القدمين في .

وظهرت مونيا، المعروفة باسم ”الدكتورة مونيا الحب“، في الفيديو المنشور عبر حسابها في ”سناب شات“ ترتدي فستانًا صيفيًا قصيرًا وترقص خلال جولة سياحية في تركيا.

وعلقت الفنانة على الفيديو قائلة: ”يجب عليكِ سيدتي الجميلة أن تؤمني بأن ما لديكِ ليس لدى غيرك من النساء، فتكبري وموجي ولا تأبهي لمن يحاول إيقاف منبع الدلال والدلع مع حضرة جناب الملكة“.

وحظي المقطع بتفاعل واسع بين المتابعين الذين شبهوها بالراقصة وأنها تتعمد الإثارة والجدل.

ومونيا هي من أب كويتي وأم لبنانية، شاركت في عدد من المسلسلات التلفزيونية، وبعدها اتجهت للمجال الغنائي وحققت نجاحًا اتفق واختلف بشأنه كثيرون، ثم عادت للتمثيل مرة أخرى.

وغالبًا ما تحدث مونيا ضجة في أوساط المتابعين، بسبب صورها وفيديوهاتها التي يراها البعض جريئة وتسبب جدلاً واسعًا.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

ابنة الراقصة فيفي عبده تسير على خطى والدتها وتنشر صوراً جريئة أثارت جدلاً!

فيديو

شاهد ماذا فعل رامز جلال بالراقصة فيفي عبده في “رامز في الشلال”!!

حياتنا

فيفي عبده تتجاهل الجثث التي تفحمت بمحطة مصر وخرجت “تهزّ” بفيديو رقص…

حياتنا

“شاهد” فيفي عبده تسجل جملتها الشهيرة “خمسة امواه” التي ستنقذ…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.