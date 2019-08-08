“شاهد” أكاذيب السعودية عن تسهيل الحج للقطريين فندها تقرير ناري على “تلفزيون قطر”

سلط “تلفزيون قطر” في تقرير مصور له الضوء على مزاعم السعودية بشأن فتح باب الحج أمام القطريين وتذليل العقبات أمامهم، وفند التقرير أكاذيب السلطات السعودية في هذا الشأن لخداع المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية.

وأكد التقرير أن الحجاج القطريين والمقيمين لا يستطيعون أداء فريضة الحج بسبب إغلاق الحدود أمام بعثات الحج والعمرة، ومنع الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.

وذلك إلى جانب منع وجود بعثة قطرية للحج تتولى شؤون الحجاج وترعى مصالحهم، وسط إدعاءات سعودية بتذليل العقبات أمام الحجاج القطريين وتخصيص رابط إلكتروني مباشر لهم.

ولم تستثنِ السعودية الراغبين بالحج والعمرة في قطر من إجراءات الحصار التي فرضتها للعام الثالث على التوالي.

وأحصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر 168 انتهاكا سعوديا لحقوق القطريين في ممارسة الشعائر الدينية ممثلة في الحج والعمرة، ونددت اللجنة بتسييس الحج واستعمال الشعائر الدينية أداة للضغط السياسي.

وتأتي هذه الإجراءات السعودية في ظل الحصار الذي فرضته الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة على الدوحة منذ الخامس من يونيو 2017 بدعوى دعم قطر للإرهاب، وهو ما نفته الأخيرة متهمة دول الحصار الأربع بمحاولة المس باستقلالية وسيادة قرارها الوطني والتدخل في شؤونها الداخلية.