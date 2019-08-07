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“يوم أسود” لتحالف السعودية.. الحوثيون يعلنون السيطرة على 37 موقعا قبالة نجران بعد تنفيذ عملية محكمة

كتب وطن
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أكدت جماعة الحوثيين في , اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من السيطرة على 37 موقعا بمحافظة الجوف اليمنية، قبالة “نجران” على الحدود مع .

المتحدث العسكري لجماعة ، “يحيى سريع”، قال في بيان على صفحته الرسمية بـ”تليجرام”، إن “أفراد الجيش واللجان الشعبية تمكنوا خلال الأيام الماضية من تطهير وإحكام السيطرة على 37 موقعا في مديرية خب والشعف، بمحافظة الجوف اليمنية ، في عملية هجومية ناجحة”.

وأضاف أن “العملية نفذتها وحدات متخصصة من مختلف الصنوف من ألوية الصماد، واللواءين 29 ميكا عمالقة، و145 مشاة”، زاعما مقتل أكثر من 41 “مرتزقا”، دون تحديد هوياتهم.

وتعهد “سريع” ببث العملية لاحقا، التي شهدت تدمير أكثر من 24 آلية وعربة وأسلحة مختلفة، وفق البيان.

ولم يصدر عن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، أي تعقيب على البيان الحوثي.

وكثفت جماعة الحوثي في الأيام الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية أبرزها مطارات المدن السعودية المحاذية لليمن.‎

كان الحوثيون توعدوا، في بيان، السعودية بمزيد من ، وقالوا: “هناك مفاجآت كبيرة قادمة أكثر حساسية للنظام السعودي إذا استمر في تصعيده وعدوانه”.

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