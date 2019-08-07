مغرد خليجي يُحرج ضاحي خلفان: الإمارات نامت في أحضان إيران وباعت السعودية وأنت لازلت تنبح بأن “قطر تدعم الإرهاب”

شن مغرد قطري شهير هجوما عنيفا على نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بعد تجديد اتهامه المعتاد لقطر بدعم الإرهاب وزعم وقوفها وراء تفجير “معهد الأورام” بمصر.

المغرد الشهير الذي يدون تحت حساب يحمل اسم “بديع باشا” ـ ويتحدث العربية بطلاقة ـ ظهر في مقطع مصور بثه على صفحته بتويتر ورصدته (وطن) يهاجم الرجل الأمني الإماراتي ويطالبه بتبرير اتفاقية الإمارات مع إيران وخيانتها للسعودية بدلا من اتهام قطر بدعم الإرهاب.

وتابع ساخرا:”الإمارات نامت في أحضان إيران وتخلت عن السعودية والشرطي خلفان يريد يخربط السالفة وقاعد ينابح ان قطر تدعم الارهاب”

الامارات نامت في احضان ايران وتخلت عن السعودية والشرطي خلفان يريد يخربط السالفة وقاعد ينابح ان قطر تدعم الارهاب

يا @Dhahi_Khalfan الامارات هي اكبر داعم للارهاب

الداشر كاشفكم وساكت الحين لكن انشالله بيصحى قبل ماتضيع السعودية

⁧#السعودية_تكتشف_خيانة_الامارات pic.twitter.com/31wY5k9C9m — 🇹🇷🇶🇦🇹🇷🇶🇦🇹🇷 🇶🇦 بديع باشاAbu Ali (@AbuAli40423848) August 6, 2019

وأضاف:”يا خلفان الامارات هي اكبر داعم للارهاب، الداشر كاشفكم وساكت الحين لكن انشالله بيصحى قبل ماتضيع السعودية”

ووصل جنون ضاحي خلفان، حارس بارات دبي، ونائب قائد شرطتها، منتهاه ، وساقه عقله في محاولاته المضنية للنيل من قطر التي تؤرق مضجعه ، إلى الزج بها في أي حدث بالعالم ، متهما إياها بالوقوف وراء تفجير “معهد الأورام” في مصر الذي راح ضحيته 20 قتيلا وأكثر من 50 مصابا .

وفي انعكاس لأبواق السياسة “الصبيانية” التي تنتهجها الإمارات في شيطنة قطر ومهاجمتها ليل نهار ، زعم خلفان المسؤول الإماراتي برتبة جاهل أن قطر تقف خلف التفجير الحاصل أمس في القاهرة ، وكتب في تغريدة له بتويتر : “تفجير القصر العيني قام به الاخوان والاخوان لا يفجرون الا بفتوى فهل افتى مفتي الإخوان في قطر بالتفجير.”

وتابع خلفان الذي يستغرب الجميع كيف كان قائد شرطة يوما ما ، :”أيها العرب يامن يداهنون قطر أيعجبكم ما تقوم به الجماعة المحمية والمدعومة من قطر من تفجيرات في مصر وغيرها من دول العالم.”

تغريدة خلفان تؤكد بأنه يحاول عبثا التغطية على صوت الضربات المؤلمة التي تتلاقها بلاده والضغوطات الدولية التي تحاصرها والانتقادات الأممية حول انتهاكاتها ضد معارضيها وجرائمها في اليمن وليبيا ووقوفها وراء تفجيرات وأعمال تخريبية في عدة بلدان عربية ، لكن خلفان يبدوا أنه يحاول أن يتناسى فضائح بلاده بتحويل هجومه إلى قطر.