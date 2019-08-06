وضعها مأساوي … ماذا حدث للموظفة العُمانية التي انهارت في مكان عملها؟؟

قال شقيق الموظفة العُمانية التي سقطت مغشيًا عليها في مكان عملها بأن أخته لا تزال ترقد في العناية المركزة في غيبوبة منذ تاريخ سقوطها في مقر عملها؛ بعد أن تعرضت لجلطة دماغية ونزيف في الرأس، وعلى إثرها أُجري لها عملية جراحية.

وأضاف عبدالله الهديفي – أخ الموظفة خديجة الهديفية لموقع “أثير”: “هي الآن تعاني من شلل نصفي وحسب التقارير الطبية قد يؤثر ذلك أيضا على النطق والحركة وشيء من الذاكرة” مشيرًا إلى أنها ستحتاج إلى علاج وتأهيل متكامل حتى تستعيد أعضاؤها القدرة على القيام بمهامها بشكلٍ طبيعي”.

وأكد الهديفي بأن لجنة حقوق الإنسان قامت بالتواصل معهم وتبذل قصارى وسعها للتواصل مع باقي الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح بأنهم قدموا شكاوى لعدة جهات من ضمنها وزارة القوى العاملة لتقوم بالتحقيق مع إدارة الشركة عن الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من تسبب بذلك.

وطالب أخ الموظفة الشركة بأن تقوم بما في وسعها لتتلقى أخته العلاج المناسب.

وكانت قضية المواطنة التي قامت النقابة بنشر تفاصيلها قد تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وسط مطالبات من المتابعين بالتشديد على الشركات لتوفير بيئة عملية مناسبة لموظفيها.