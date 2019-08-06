رهف القنون تثير غضب السعوديين مجددا بظهور جديد.. هذا ما قالته عن أحدث قرارات ابن سلمان؟

أثارت اللاجئة السعودية بكندا، رهف القنون، موجة غضب جديدة بين السعوديين في أحدث تغريداتها والتي علقت فيها على قرار السلطات السعودية “إسقاط الولاية” عن سفر المرأة واستصدار جواز سفر.

وقالت القنون عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: “لا أكاد أصدق أن السعودية سمحت للنساء بالسفر دون إذن، تهانينا للنساء السعوديات أنا سعيدة جدا لأجلكن”.

I still can’t believe that Saudi Arabia has allowed women to travel without permission!CONGRATULATIONS TO SAUDI WOMEN. I’m so happy for you💕 — Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) August 5, 2019

وأثارت تعليق رهف جدلا واسعا بين السعوديين، وهاجمها أحد النشطاء بقوله:”هذا القرار أفشل المشروع الذ هاجرتي من أجله أنتي والمنظمات الفاشلة”

هذا القرار أفشل المشروع الذي أنتي هاجرتي من أجلة 🤔



أنتي والمنظمات الفاشلة — دحومي💎 (@qCittqaHKWadmhi) August 5, 2019

وسخر منها آخر بقوله:”لو انتي صابره لك ثلاث شهور زود لكن المقرود مقرود.”

لو انتي صابره لك ثلاث شهور زود لكن المقرود مقرود. — إبراهيم ♟ (@IBRAHIM__OR) August 5, 2019

وظهرت ردود عنيفة على تغريدة رغد من قبل السعوديين الذين وصفوها بالفجور والانحلال.

ماتتخيلين كيف الكره للمرأة الرخيصه اللي تسلم نفسها للذكور … — EMAN👩🏻‍💻 (@ema___95) August 5, 2019

ع الاقل يسافرون والكل عارفين مومثلك هاربه للاسف راحت عليك قرارات السعوديه كلها ولايشملك شي ابدا خليك بااوضاع كندا💔 — حنو (@LachB4GRzQfE5BT) August 6, 2019

وكانت قد أعلنت المملكة قبل أيام إسقاط الولاية عن سفر المرأة السعودية واستصدار جواز سفر، إذ لم تعد السعوديات بحاجة لإذن من ولي الأمر للإقدام على هاتين الخطوتين.

يذكر أن القنون كانت قد هربت من عائلتها وحصلت على حق اللجوء في كندا لتكون من أول الفتيات السعوديات اللواتي غادرن المملكة خوفا من تعنيف العائلة أو الحكومة لهن.