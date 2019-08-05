شاهد| ذوو المغدور العُماني مع زوجته وأطفاله لن يرتاحوا إلا بتحقيق هذا الطلب الخاص بالقتلة

وجّه زهير بن ناصر البلوشي، شقيق المواطن العُماني المغدور حمود البلوشي مع زوجته و3 من أبنائهما الأطفال، في الجريمة البشعة التي وقعت قبل ايام في ولاية بدية بسلطنة عمان، رسالةً الى شرطة عمان السلطانية، بعدما أعلنت جانباً من تحرياتها حول الجريمة .
وطالب “البلوشي” الجهات المعنية بإحضار القتلة الى السلطنة ليحاكموا وفقاً للقانون العُماني، قائلاً إن العائلة لن ترتاح إلى بتحقيق هذا الطلب.
وقالت شرطة عمان السلطانية في تغريداتٍ لها بـ”تويتر”، أمس الأحد، إنه بسبب التأخر في الإبلاغ عن الواقعة الذي كان بعد يومين من حدوثها تمكن المتهمون وهم من جنسية آسيوية من مغادرة البلاد.
وأكدت شرطة عمان السلطانية انها تقوم والأجهزة الأمنية بملاحقة المتهمين عبر القنوات الرسمية ومواصلة الإجراءات القانونية الواجبة باهتمام كبير ومهنية عالية .