زهير البلوشي شقيق المفدور مع عائلته في بدية
زهير البلوشي شقيق المفدور مع عائلته في بدية
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شاهد| ذوو المغدور العُماني مع زوجته وأطفاله لن يرتاحوا إلا بتحقيق هذا الطلب الخاص بالقتلة

كتب وطن
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وجّه زهير بن ناصر البلوشي، شقيق المواطن العُماني المغدور مع زوجته و3 من أبنائهما الأطفال، في الجريمة البشعة التي وقعت قبل ايام في ولاية بسلطنة ، رسالةً الى شرطة السلطانية، بعدما أعلنت جانباً من تحرياتها حول الجريمة .

وطالب “البلوشي” الجهات المعنية بإحضار القتلة الى السلطنة ليحاكموا وفقاً للقانون العُماني، قائلاً إن العائلة لن ترتاح إلى بتحقيق هذا الطلب.

وقالت في تغريداتٍ لها بـ”تويتر”، أمس الأحد، إنه بسبب التأخر في الإبلاغ عن الواقعة الذي كان بعد يومين من حدوثها تمكن المتهمون وهم من جنسية آسيوية من مغادرة البلاد.

وأكدت شرطة عمان السلطانية انها تقوم والأجهزة الأمنية بملاحقة المتهمين عبر القنوات الرسمية ومواصلة الإجراءات القانونية الواجبة باهتمام كبير ومهنية عالية .

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