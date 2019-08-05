دعوة إماراتية جديدة لتقسيم اليمن على لسان “حارس بارات دبي”.. ردود غاضبة مسحت الأرض بـ”خلفان”

نالت تغريدة لضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، هجوما عنيفا من قبل المغردين اليمنيين بعد دعوته لتقسيم اليمن وانفصال الجنوب، على غرار دعوة مستشار ابن زايد عبدالخالق عبدالله التي أطلقها قبل أيام وأثارت زوبعة كبيرة.

“خلفان” المقرب من دوائر صنع القرار في الإمارات حرض صراحة على تقسيم اليمن، وزعم في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) أن التفريط في استقلال الجنوب تفريط في الامن القومي العربي والخليجي.

https://twitter.com/Dhahi_Khalfan/status/1158031971353841675

كما دعا الرجل الأمني الإماراتي إلى التخلص من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، زاعما “إنهاء ما يسمى بشرعية عبد ربه العلاج الحقيقي لاستقلال الجنوب.”

انهاء ما يسمى بشرعية عبد ربه العلاج الحقيقي لاستقلال الجنوب. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 4, 2019

وقوبلت تغريدات خلفان بمئات الردود الغاضبة الهجومية من قبل مغردين يمنيين وغيرهم، ممن اتهموا نائب رئيس شرطة دبي بالتحريض على الطائفية في اليمن والحرب القبلية.

استمرار تحريضكم بين اليمنيين على العنصريه والمناطقيه والانفصال سوف يعجل بعجله ضرب الامارات فالحوثيين يهددو بضرب الامارات فانتظرو ردهم — Jack_Martin🇾🇪🇺🇸 (@Jack_yemen008) August 4, 2019

هذه فضيحه جديده ان كل ماقام به الحزام الغير امني هو بتوجيهات منكم



تهجير الشماليين من الجنوب خير شاهد ودليل — بـُُتـَولـٍـً مٌحًـــمــٌدً 🇾🇪✌🏻 (@ba2oola_1) August 4, 2019

وأفحمه أحد النشطاء اليمنيين بقوله:”الجنوب جزء من اليمن والذي يريد أن تسول له نفسه تجزئة اليمن يعتبر أوهام، الشمال والجنوب وطن واحد ويمن موحد”

الجنوب جزء من اليمن والذي يريد ان تسول له نفسة تجزئة اليمن يعتبر اوهام

الشمال. والجنوب وطن واحد ويمن موحد — الباحث والكاتب (@alshokhada) August 4, 2019

وسخر منه آخر بقوله:”والتفريط بالجزر الإماراتية ماذا نسميه”

والتفريط با الجزور الامارتية ويش نسمي — فارس بن سهيلFARES (@farssuheil) August 4, 2019

وكتب عبدالسلام محمد:”حتى لو عاد الجنوب الى دولة فاليمن شعب واحد متداخل اجتماعيا واقتصاديا ، لكن المشكلة عندما تعود إمارة ساحل عمان تحت التاج السلطاني وتذهب إمارة دبي لخامنئي !”

حتى لو عاد الجنوب الى دولة فاليمن شعب واحد متداخل اجتماعيا واقتصاديا ، لكن المشكلة عندما تعود إمارة ساحل عمان تحت التاج السلطاني وتذهب إمارة دبي لخامنئي ! — Abdulsalam Mohammed (@salamyemen2) August 4, 2019

وسبقت دعوة “خلفان” الخبيثة دعوة مماثلة للأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وقال عبدالله، المستشار السابق لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، عبر حسابه الشخصي على “تويتر” مساء الأحد: “لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم”.

وغلب على ردود الفعل هجوم يمني انضم له شخصيات حكومية، حيث قال مختار الرحبي، مستشار وزير الإعلام بالحكومة اليمنية: “لا يحق لك ولا لغيرك تقرير مصير الشعب اليمني، دعوا الشعب اليمني يقرر ماذا يريد بعيدا عن مزاجكم المتقلب”.

وقال براء شيبان عبر حسابه الموثق والذي عرفه نفسه بأنه “مستشار السفارة اليمينة في لندن”: ” أذكر أنني قابلتك في بداية عاصفة الحزم (2015) وكنت وقتها الناصح الأمين الحريص على وحدة واستقرار اليمن، لا أفهم لماذا تصرون أن تهدموا كل ما بني في تلك الأيام؟”.

وعقب الإعلامي اليمني، محمد الضبياني، على التغريدة بهجوم لاذع، قائلا: “يقسمون بلاد الآخرين وفق هواهم المأزوم، وتفخخ الأوطان بالضغينة والقتل والمليشيا ومشاريع التمزيق، خبتم وخابت مساعيكم الخاطئة!”.

ومنذ 5 أعوام يشهد اليمن حرباً بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف بقيادة السعودية وعضوية الإمارات من جهة، وبين المسلحين الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم ايراني من جهة أخرى، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.