الحوثيون يعلنون تنفيذ هجوم “ثلاثي” على السعودية.. هذا ما فعلوه بمطارين وقاعدة جوية

أعلن المتحدث باسم قوات الحوثيين في اليمن، الإثنين، شن هجوم واسع على مطارين سعوديين وقاعدة جوية بطائرات مسيرة.

وقال المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، بحسب قناة المسيرة، إن “سلاح الجو المسير نفذ عمليات واسعة على مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية ومطار نجران بطائرات قاصف”.

وأضاف أن “العملية الأولى استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار في مطار نجران، وكانت الإصابة مباشرة، وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار”.

أما العملية الثانية وفقا لسريع فقد “استهدفت مواقع عسكرية مهمة وحساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير، وكانت الإصابة دقيقة”.

وتابع: “العملية الثالثة استهدفت مرابض الطائرات وأهدافا أخرى فى مطار أبها الدولي، وأصابت أهدافها بدقة عالية، وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار”.

وقال “سريع” إن هذا الاستهداف يأتي “ردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة”.

ولم يصدر تعليق فوري من السعودية والتحالف العربي حول ما ذكره متحدث الحوثيين.