عبدالملك الحوثي يسدي لـ “محمد بن زايد” نصيحة بجمل: خذ العبرة من السعودية قبل فوات الأوان

أكد عبد الملك الحوثي زعيم جماعة “أنصار الله” باليمن في كلمة متلفزة بمناسبة اختتام المراكز الصيفية، تطرق فيها لآخر المستجدات الميدانية والسياسية في اليمن، أنه يجب على السعودية أن تأخذ العبرة والدرس، وعليها أن تعلم أن مصلحتها في السلام والكف عن العدوان.

وقال “الحوثي” إن استمرار الإمارات في احتلال اليمن يشكل خطرا عليها وهي تتحمل مسؤولية ذلك.

وأضاف زعيم الحوثيين:” نصيحتي للإمارات أن تصدق في إعلان الانسحاب من اليمن فذلك لمصلحتها الاقتصادية”

وشدد على أنه اذا زادت السعودية من التصعيد سنقوم بالمثل، مضيفا أن الامارات اذا كانت صادقة في انسحابها فهذه خطوة جيدة.

واتهم عبدالملك الحوثي النظام السعودي باستغلال فريضة الحج استغلالًا سياسيًّا ويضع قيودا كبيرة على اليمنيين وغيرهم وعليه مراجعة حساباته.

وأضاف: موقف النظام السعودي المعادي للشعب اليمني كان له تأثير كبير على إمكانية الذهاب لأداء فريضة الحج.

وتابع: كلما أدخل النظام السعودي المشاعر المقدسة في مواقفه وحساباته كلما أثبت أنه ليس جديرا بإدارتها.

وكان قيادي في جماعة الحوثي أكد للجزيرة أنهم قرروا تجميد الهجمات ضد الإمارات بعد تغيير وصفه بالملموس في موقف أبو ظبي السياسي والعسكري.

وأوضح محمد البخيتي عضو المكتب السياسي للحوثيين إن الجماعة قررت تجميد استهداف أهداف داخل الإمارات بعد تغير موقف أبو ظبي السياسي والعسكري من الحرب في اليمن.

وجاء هذا التصريح عقب أيام من انعقاد اجتماع أمني رفيع بين طهران وأبو ظبي، حيث علق قرقاش أول أمس الجمعة بالقول “اتفقنا مع السعودية الشقيقة على إستراتيجية المرحلة القادمة في اليمن، وفي الملف الإيراني موقفنا المشترك تفادي المواجهة وتغليب العمل السياسي”.

وأضاف قرقاش في تغريدة على تويتر أن الموقف الإماراتي ثابت، وأن التنسيق مع السعودية في أفضل حالاته، متهما قطر بما وصفه بالصيد في الماء العكر عبر تضخيم اجتماع روتيني، بحسب تعبيره.

ولفت الوزير الإماراتي إلى أن إعادة الانتشار في الحديدة هو حصيلة حوار موسع في التحالف السعودي الإماراتي.

وعقدت طهران وأبو ظبي الثلاثاء الماضي اجتماعا في إيران، جمع قائد قوات حرس الحدود الإيراني وقائد قوات خفر السواحل الإماراتي، للتباحث حول أمن الخليج، وشؤون حدودية، ومكافحة عمليات التهريب.

وأبدت جماعة الحوثي ارتياحها الأربعاء لنتائج الاجتماع، وقال عضو المجلس السياسي للجماعة محمد علي الحوثي في تغريدة إن “رسالة الإمارات من إيران رسالة إيجابية”.