برنامج على “الجزيرة” يفضح انقلاب محافظ المهرة على عُمان: “كيف تغيّر الموقف فجأة؟ بحسابٍ معرفيّ أم حسابٍ بنكي؟”

سلط برنامج “فوق السلطة” الساخر الذي يقدمه الإعلامي نزيه الأحدب على شاشة قناة “الجزيرة”، الضوء على تحول محافظ المهرة اليمنية راجح باكريت المفاجئ وانقلابه على سلطنة عُمان التي لطالما تغنى بمواقفها ومواقف سلطانها الداعمة لليمنيين.

وفضح “الأحدب” في حلقته تناقضات “باكريت” بعرض تصريحاته القديمة التي أشاد فيها بالسلطنة ودعمها لليمنيين وفتح الحدود أمامهم، فضلا عن تقديم العونات والعلاج للمتضررين.

وواصل مذيع الجزيرة حديثه عن محافظ المهرة بأسلوبه الساخر الذي لاقى تفاعلا واسعا من قبل النشطاء، وتم تداول الحلقة على نطاق واسع وسط استنكار للتحول المفاجئ في مواقف محافظ المهرة.

وكان محافظ محافظة المهرة اليمنية الحدودية مع سلطنة عمان، راجح باكريت، ادّعى أن الحدود الصحراوية مع سلطنة عمان يتم تهريب السلاح والمخدرات عبرها، وهي نفس الإتهامات التي تسوقها وسائل إعلام سعودية وإماراتية ضد السلطنة.

وطالب “باكريت” في لقاءٍ أجرته مع قناة “العربية الحدث” السعودية، التحالف السعودي – الإماراتي بتعزيز خفر السواحل في المهرة لسدّ الثغرات التي يتم منها التهريب.حسب زعمه

كما ادّعى “راجح باكريت” أنّ وكيل محافظة المهرة اليمنية السابق، الشيخ علي سالم الحريزي يتنقل بين المهرة والعاصمة العُمانية، ويأخذ توجيهاته من المسؤولين العمانيين، مدّعياً وجود غرفة عمليات خاصة في مسقط لما أسماه “التآمر على المهرة”.

وهاجم سياسة الحياد العُماني وقال إنها “مجرد مبررات إعلامية”، وزعم أن كل من يتآمر على المهرة في الوقت الحالي ينطلق من مسقط.

وتعتبر ادعاءات “باكريت” الجديدة، تناقضاً واضحاً مع ما كان يعترف به أن سلطنة عمان لا علاقة لها، وكان يشيد بالمساعدات العُمانية للشعب اليمني وضحايا التحالف السعودي-الإماراتي الذي يعمل لمصلحته.