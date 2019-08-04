“اللاعبون بالنار” زلزال لازالت آثاره حاضرة في البحرين.. وزير الداخلية البحريني يهاجم قطر ويكيل لها التهم

يبدو أن آثار الفيلم الوثائقي “اللاعبون بالنار” الذي أعدته قناة الجزيرة عن البحرين لازالت حاضرة في المنامة، حيث شن وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة هجوما عنيفا على قطر في تصريحات رسمية له.

الوزير البحريني قال خلال اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني، إن وحدة الشعب والولاء لقيادته ستبقى سدا منيعا يحفظ الوطن ويزيد من قدرته على مواجهة التحديات، مشيرا إلى أن “هويتنا الوطنية قوية وموحدة وجامعة لأن المواطنة عندنا هوية وطن والوطنية أساسها”، وذلك حسب صحيفة “الأيام” البحرينية.

واتهم “آل خليفة” قطر وإيران بتدبير المؤامرات ومحاولاتهما لشق الصف الوطني وإثارة الفتنة وبث الفوضى.

وتابع مزاعمه:”التدخلات القطرية والإيرانية في الشأن البحريني، ليست وليدة الساعة، بل هي نهج مستمر ويأتي على صيغ متعددة”.

واختتم وزير الداخلية البحريني تصريحاته بالقول “إذا كانت إيران قد استهدفت الطائفة الشيعية، فإن قطر استهدفت الطائفتين”، منوها إلى أن “إيران تعتمد على التحريض الطائفي في تدخلاتها السافرة في شئوننا الداخلية، وقطر تستهدف نسيجنا المجتمعي والإضرار بروابط الأسر البحرينية الأصيلة في إطار مواصلة دورها المثير للفتن، وهو أمر لا يتفق مع العادات والتقاليد العربية والإسلامية”.. حسب زعمه.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب بث قناة “الجزيرة” القطرية لوثائقي “اللاعبون بالنار” ضمن برنامج “ما خفي أعظم” الحلقة التي أثارت الرعب في أوساط الأسرة الحاكمة في الدولة الأصغر خليجياً.

وتهربت السلطات البحرينية من الرد على ما تم كشفه، وغطت على الفضيحة داخلياً بإصدار مزيد من الاتهامات نحو قطر والإساءة إليها، كما قامت بإصدار أحكام إعدام بحق من تحدثوا في البرنامج، وإجبار عائلاتهم على التبرؤ منهم.