غادة عويس تفاجئ مستشار ابن زايد بدعوته للقاء على “الجزيرة”.. هاجمها مرتبكا:” ولا في أحلامك يا ست غادة”

وجهت الإعلامية والمذيعة البارزة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، دعوة مفاجئة لمستشار ابن زايد الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله لاستضافته على شاشة قناة “الجزيرة”.

وخاطبت “عويس” مستشار ابن زايد بعد اعترافه بأن الإعلام القطري أقوى بكثير من إعلام السعودية والإمارات:”متى أستضيفك مجددا دكتور في #ما_ورا_الخبر ولك كل المساحة والمنبر كاملاً حتى تؤثّر كما تشاء بمن تشاء؟”

متى أستضيفك مجددا دكتور في #ما_ورا_الخبر ولك كل المساحة والمنبر كاملاً حتى تؤثّر كما تشاء بمن تشاء؟

أهلاً وسهلاً بك متى شئت.. وبالمناسبة، هذا هو سرّ القوة والتأثير : ألاّ تخاف من الرأي الآخر بل تستضيفه وتحاوره بدل شتمه ثم تقطيعه بالقنصليات! https://t.co/R2bpaDHuBL — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) August 2, 2019

وتابعت في تغريدته التي رصدتها (وطن):”أهلاً وسهلاً بك متى شئت.. وبالمناسبة، هذا هو سرّ القوة والتأثير : ألاّ تخاف من الرأي الآخر بل تستضيفه وتحاوره بدل شتمه ثم تقطيعه بالقنصليات!”

دعوة مذيعة “الجزيرة” أربكت عبدالخالق عبدالله بشدة، الذي تهرب من الدعوة متهما إياها بالعمل في قناة تديرها المخابرات القطرية.

ورد عليها:”ولا في أحلامك يا ست غادة، الجزيرة قناة لا تخشى الله فيما تقول وأصبحت تدار من الاستخبارات القطرية بعد ان كانت توجه من وزارة الخارجية القطرية.”

ولا في أحلامك يا ست غادة. الجزيرة قناة لا تخشى الله فيما تقول واصبحت تدار من الاستخبارات القطرية بعد ان كانت توجه من وزارة الخارجية القطرية. كيف تسمح غادة وزميلاتها وزملاءها ان تستخدم لأجندات استخباراتية وتنتمي لقناة لا تخشى الله. عندما احصل على الجواب المقنع سأكون ضيفك مجددا. https://t.co/wGh8M04c9y — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) August 2, 2019

وعاودت غادة عويس الرد مفندة مزاعم واتهامات مستشار ولي عهد أبوظبي، وقالت إن تغريدته الهزيلة هذه “تجعلني أصدّق أنّ حسابك هو من تديره الاستخبارات الإماراتية خصوصا بعد اختفائك الشهير يوم غرّدت عن تيران وصنافير!”

وأضافت:”والدليل ان الأكاديمي عادةً يبني نقده على معلومات محددة او تقرير بثتها الجزيرة او على سؤال طرحته غادة وليس على سبر اغوار علاقتنا بالله!ليته يفك أسرك!”

تغريدتك الهزيلة هذه تجعلني أصدّق أنّ حسابك هو من تديره الاستخبارات الإماراتية خصوصا بعد اختفائك الشهير يوم غرّدت عن تيران وصنافير!والدليل ان الأكاديمي عادةً يبني نقده على معلومات محددة او تقرير بثتها الجزيرة او على سؤال طرحته غادة وليس على سبر اغوار علاقتنا بالله!ليته يفك أسرك! https://t.co/P30lmFxEw0 — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) August 3, 2019

وكان الأكاديمي الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، أقر بقوة خطاب إعلام قطر، مقارنة بإعلام بلده، في تغريدة أثارت جدلا واسعا.

وقال عبد الله: “أقولها بكل صراحة، خطابهم الإعلامي أقوى تأثيرا في الرأي العام العربي والعالمي من خطابنا الإعلامي”.

يشار إلى أن مستشار بن زايد لم يكن الأول الذي يعترف بنجاح التجربة القطرية الإعلامية؛ ففي مقابلة سابقة للأمير السعودي، الوليد بن طلال، مع قناة “روتانا خليجية”، عام 2013، قال فيها: “دراساتنا أثبتت أن الجزيرة قناة الشعوب وقناة الشارع العربي، فيما أنّ قناة العربية قناة القيادات والحكومات والحكام”.