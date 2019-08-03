“شاهد” ممثلة لبنانية متصهينة تدعو لحرق الفلسطينيين في “أفران هتلر”.. وردود غاضبة

شن ناشطون بمواقع التواصل هجوما عنيفا على الممثلة اللبنانية المثيرة للجدل “سها قيقانو” بعد مهاجمتها الفلسطينيين المحتجين على قرارات وزارة العمل في بلادها، مطالبة بإحراقهم في “أفران هتلر”.

وقالت قيقانو في تغريدة لها بتويتر فجرت جدلا واسعا: “بعد ما خلصنا من مشروع ليلى الشيطاني، فلتوا الفلسطينيين بصيدا بتظاهرات ضد قرارات وزير العمل، العما ملا بلد”.

وتابعت: “صار بدا مكتب ثاني أو حكومة عسكرية أو أفران هتلر.. فلتانين متل الوحوش، بدون يقعدوا عنا ويشتغلوا بلا قوانين”.

الاهي افران هتلر تحرقك انتي والي مثلك

بشكلك الي شبه القرود pic.twitter.com/SqBK2Z3Waa — Shahd😎 (@Shahed33971121) August 2, 2019

وحذفت الفنانة اللبنانية التغريدة بعد الهجوم الواسع الذي تعرضت له، وحاولت التنصل من حديثها بتقديم اعتذار للفلسطينيين.

وكان اللاجئون السوريون والفلسطينيون، تظاهروا في الآونة الأخيرة احتجاجا على قرار أصدره وزير العمل اللبناني، ضمن خطة “مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية”، وهو ما اعتبروه استهدافا لهم.