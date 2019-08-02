“شاهد” المرتزق “علاونة” يتهجّم على مفتي عُمان ويحاول شقّ صفّ العُمانيين بسبب “هلال ذي الحجة”!

تهجّم المرتزق الأردني يوسف علاونة على مفتي سلطنة عمان الشيخ العلامة أحمد الخليلي، بعد إعلان اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1440هـ بالسلطنة، الخميس، عن عدم ثبوت رؤية الهلال وعليه يكون اليوم الجمعة المُتمم لشهر ذي القعدة ويوم غدٍ السبت هو غرة شهر ذي الحجة الموافق 3 أغسطس 2019م.

وزعم المرتزق “علاونة” أنّ السلطان قابوس بن سعيد أمر سابقاً بأن هلال ذي الحجة تقرره السعودية وبالتالي السلطنة تتبع ما تعلنه الممكلة، معتبراً أن المفتي لا علاقة له بهذا الموضوع. حسب مزاعمه

وحاول “علاونة” شقّ صف العُمانيين، بادعائه أن اتباع المفتي “الخليلي” في السلطنة يمثلون 22% فقط، بينما 78% من العمانيين من “أهل السنة والجماعة” ولا يتبعون “الأباضية” .

وأكد مركز الفلك الدولي أنه تم رصد هلال ذي الحجة ظهر اليوم الجمعة باستخدام تقنية التصوير الفلكي، ما يعني أن إعلان سلطنة عمان عن استحالة رؤية الهلال الخميس صحيحاً، ويؤكد أن إعلان السعودية رؤية الهلال “خطأ”.

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت رؤية هلال ذي الحجة، مساء الخميس، في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، وعليه فإنّ الاحد 12 اغسطس أول ايام عيد الاضحى المبارك.

صورة لهلال شهر ذي الحجة الآن من قمة جبل حفيت باستخدام تقنية التصوير الفلكي. تصوير مركز الفلك الدولي. الجمعة 02 أغسطس الساعة 12:14 ظهرا بتوقيت الإمارات. pic.twitter.com/GM1RAaLJ4T — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) August 2, 2019

واعلنت كل من الهند وباكستان وبنغلادش اليوم، ثبوت رؤية هلال ذي الحجة بعد غروب شمس الجمعة، وعليه غدا السبت أول ذي الحجة، والإثنين 12 أغسطس أول أيام عيد الأضحى.

وكانت كل من إيران وسلطنة عمان والمملكة المغربية أعلنت أن غدا السبت أول ذي الحجة، والإثنين 12 أغسطس أول أيام عيد الأضحى .