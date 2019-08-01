“لم نستطع إليه سبيلا” يتصدر التريند القطري في ظل التعنت السعودي للعام الثالث .. وشقيق الأمير تميم يبعث برسالة مفاجئة

تصدر التريند القطري بتويتر منذ الأمس وسم حمل عنوان “#لم_نستطع_اليه_سبيلا” استنكر فيه القطريون تعنت السلطات السعودية ضدهم للعام الثالث على التوالي ومنعهم من الحج.

البداية كانت برسالة مفاجئة من شقيق أمير قطر الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة، للقطريين بشأن الحج.

وقال شقيق أمير قطر، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” رصدتها (وطن): “يا أهل قطر، اعقدوا نية الحج واجعلوه في ذمة من حال بينكم وبين بيته.. اللهم إني نويت حج بيتك، لم نستطع إليه سبيلًا”.

ياهل قطر ، أعقدوا نية الحج وأجعلوه في ذمة من حال بينكم وبين بيته..

اللهم اني نويت حج بيتك🕋#لم_نستطع_اليه_سبيلا — خليفة بن حمد (@KHK) July 31, 2019

التغريدة التي لاقت تفاعلا واسعا من قبل القطريين وفي نفس الوقت أثارت جنون الذباب الإلكتروني ومغردي السعودية المحسوبين على النظام، والذين شنوا هجوما عنيفا على الشيخ خليفة.

اللهم إني نويت حج بيتك فاجعلها في عنق من حال بيني وبين بيتك للعام الثالث على التوالي.#لم_نستطع_اليه_سبيلا https://t.co/SDX1QhPir1 — إلهام بدر#آل_قطر (@ELHAMBADER1) July 31, 2019

اللهم زلزل عرش #سلمان ومزق ملكه واجعله عبرة وايه لمن خلفه.#لم_نستطع_اليه_سبيلا pic.twitter.com/nc9XSwHZX1 — عبدالله الغانم 🇶🇦 (@85alghanim) July 31, 2019

وفند عدد من المغردين والكتاب القطريين مزاعم السعودية بشأن فتحها أبواب الحج أمام القطريين عبر موقع إلكتروني خصصته المملكة لهم.

– عدم وجود سفارة

– عدم وجود بعثة تتابع وتؤمن احتياجات الحجاج

-عدم وجود طيران

– لا يعرف أي أحد هل هو مطلوب أو ملاحق ويدخل السعودية فيقبض عليه بلا تهمة أو حق ، ولا أحد يدافع عنه أو يتابعه



⚖️ كل السبل مقطوعة وممنوعة ..



اللهم اني نويت حجة #لم_نستطع_اليه_سبيلا pic.twitter.com/jNhj80Cc7F — جاسم سلمان (@jassimsalman) August 1, 2019

كيف للمواطن او المقيم ان يحج وليس هناك حملات حج منظمة من قطر ،، من سيقوم بالحاج اذا صار فيه شي لا قدر الله ، كيف احج والمعبر الحدودي مغلق في وجهي ،، وخطوط الطيران ممنوعة من دخول الاجواء !!

كيف احج وليس هناك ممثل عن حكومتي يدافع عن حقوقي اذا احتجت!



فبالتأكيد #لم_نستطع_اليه_سبيلا — خالد جاسم (@khalidjassem74) July 31, 2019

اللهم أني نويت الحج

واللهم فاشهد ان حبسني حابس

واشهد ان سلمان الكلب

وضع عوائق لـ #اهل_قطر

وحرمهم من حقوقهم أسوة

ببقية حجاج العالم ووضع

لهم شروط تعجيزية ..



فـ اللهم اقتص حق اهل #قطر

منه في الدنيا قبل الآخرة

وارنا به وبمن عاونه وأيده

عجائب قدرتك ..#لم_نستطع_اليه_سبيلا pic.twitter.com/vOYnOCjR4t — طلال الكواري (@Talalalkuwari) July 31, 2019

وتتبادل السعودية وقطر الاتهامات بشأن منع الحجاج القطريين من أداء فريضة الحج؛ إذ طالبت وزارة الحج والعمرة السعودية مؤخرًا السلطات المعنية في قطر، بتسهيل إجراءات قدوم الحجاج القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج.

وقبل أيام من بدء إجراءات موسم الحج القادم، بدأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر في عرض العراقيل التي تضعها السعودية أمام القطريين وحرمانهم من أداء مناسكهم الدينية للعام الثالث على التوالي.

وفي الولايات، شرح وفد من اللجنة، برئاسة أمينها العام علي بن صميخ المري، الانتهاكات التي لا تزال يتعرض لها الشعب القطري والمقيمون خاصة فيما يتعلق بالحج والعمرة، وتنامي حدة خطاب التحريض والكراهية الذي تمارسه وسائل الإعلام السعودية.

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طالب خلال اجتماعه مع رئيس لجنة الحريات الدينية بوزارة الخارجية الأميركية سام براون بضرورة إدراج انتهاكات السعودية للحق في ممارسة الشعائر الدينية ضمن الانتهاكات التي تشمل حرية الدين والمعتقد والممارسات الدينية في التقرير السنوي للحرية الدينية الذي تصدره الخارجية الأميركية.

السلطات السعودية، وفقا للمري، تتمادي في فرض عراقيل ومعوقات أمام ممارسة القطريين والمقيمين شعائرهم الدينية، كما أنها تتعمد تضليل الرأي العام العالمي وإيهامه بأنها ترحب بالحجاج والمعتمرين القطريين والمقيمين لأداء شعائرهم الدينية، لكن تلك السلطات في الواقع لا تقدم أي خطوة أو مبادرة جادة لتذليل العراقيل والصعوبات التي وضعتها منذ بداية الحصار.

وعدد المري المعوقات أمام القطريين بمنعهم من حقهم من التنقل إلى البقاع المقدسة عبر رحلات مباشرة، إضافة إلى منع رحلات الحج والعمرة برا عبر الحدود السعودية، وحرمان القطريين من حقهم في تحويل الأموال، وغياب بعثة رسمية قطرية في مكة، وعدم وجود أي تنسيق للسلطات السعودية مع نظيرتها القطرية بشأن الترتيبات اللازمة لموسم الحج والعمرة وضمان أمن وسلامة الحجاج والمعتمرين، فضلا عن التحريض على المواطنين والمقيمين في قطر.

وخلال ندوة عقدت بالمركز القطري الأميركي بمشاركة دبلوماسيين ومفكرين وكتاب وصحافيين، دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية الإدارة الأميركية والنخب والمنظمات والبرلمانيين للعب دور أكثر فاعلية وتأثيرا للضغط على دول الحصار، ومطالبتها بوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وفي رده على تساؤلات المشاركين، قال المري إن لجنة حقوق الإنسان القطرية عملت منذ بدء الحصار على اتباع مسارات قانونية وحقوقية مختلفة لمحاولة إنصاف الضحايا، وإدانة الانتهاكات الخطيرة لدول الحصار، عارضا تقريرا مفصلا عن قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الانتهاكات الإماراتية.