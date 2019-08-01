“لم نستطع إليه سبيلا” يتصدر التريند القطري في ظل التعنت السعودي للعام الثالث .. وشقيق الأمير تميم يبعث برسالة مفاجئة
تصدر التريند القطري بتويتر منذ الأمس وسم حمل عنوان “#لم_نستطع_اليه_سبيلا” استنكر فيه القطريون تعنت السلطات السعودية ضدهم للعام الثالث على التوالي ومنعهم من الحج.
البداية كانت برسالة مفاجئة من شقيق أمير قطر الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة، للقطريين بشأن الحج.
وقال شقيق أمير قطر، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” رصدتها (وطن): “يا أهل قطر، اعقدوا نية الحج واجعلوه في ذمة من حال بينكم وبين بيته.. اللهم إني نويت حج بيتك، لم نستطع إليه سبيلًا”.
التغريدة التي لاقت تفاعلا واسعا من قبل القطريين وفي نفس الوقت أثارت جنون الذباب الإلكتروني ومغردي السعودية المحسوبين على النظام، والذين شنوا هجوما عنيفا على الشيخ خليفة.
وفند عدد من المغردين والكتاب القطريين مزاعم السعودية بشأن فتحها أبواب الحج أمام القطريين عبر موقع إلكتروني خصصته المملكة لهم.
وتتبادل السعودية وقطر الاتهامات بشأن منع الحجاج القطريين من أداء فريضة الحج؛ إذ طالبت وزارة الحج والعمرة السعودية مؤخرًا السلطات المعنية في قطر، بتسهيل إجراءات قدوم الحجاج القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج.
وقبل أيام من بدء إجراءات موسم الحج القادم، بدأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر في عرض العراقيل التي تضعها السعودية أمام القطريين وحرمانهم من أداء مناسكهم الدينية للعام الثالث على التوالي.
وفي الولايات، شرح وفد من اللجنة، برئاسة أمينها العام علي بن صميخ المري، الانتهاكات التي لا تزال يتعرض لها الشعب القطري والمقيمون خاصة فيما يتعلق بالحج والعمرة، وتنامي حدة خطاب التحريض والكراهية الذي تمارسه وسائل الإعلام السعودية.
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طالب خلال اجتماعه مع رئيس لجنة الحريات الدينية بوزارة الخارجية الأميركية سام براون بضرورة إدراج انتهاكات السعودية للحق في ممارسة الشعائر الدينية ضمن الانتهاكات التي تشمل حرية الدين والمعتقد والممارسات الدينية في التقرير السنوي للحرية الدينية الذي تصدره الخارجية الأميركية.
السلطات السعودية، وفقا للمري، تتمادي في فرض عراقيل ومعوقات أمام ممارسة القطريين والمقيمين شعائرهم الدينية، كما أنها تتعمد تضليل الرأي العام العالمي وإيهامه بأنها ترحب بالحجاج والمعتمرين القطريين والمقيمين لأداء شعائرهم الدينية، لكن تلك السلطات في الواقع لا تقدم أي خطوة أو مبادرة جادة لتذليل العراقيل والصعوبات التي وضعتها منذ بداية الحصار.
وعدد المري المعوقات أمام القطريين بمنعهم من حقهم من التنقل إلى البقاع المقدسة عبر رحلات مباشرة، إضافة إلى منع رحلات الحج والعمرة برا عبر الحدود السعودية، وحرمان القطريين من حقهم في تحويل الأموال، وغياب بعثة رسمية قطرية في مكة، وعدم وجود أي تنسيق للسلطات السعودية مع نظيرتها القطرية بشأن الترتيبات اللازمة لموسم الحج والعمرة وضمان أمن وسلامة الحجاج والمعتمرين، فضلا عن التحريض على المواطنين والمقيمين في قطر.
وخلال ندوة عقدت بالمركز القطري الأميركي بمشاركة دبلوماسيين ومفكرين وكتاب وصحافيين، دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية الإدارة الأميركية والنخب والمنظمات والبرلمانيين للعب دور أكثر فاعلية وتأثيرا للضغط على دول الحصار، ومطالبتها بوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وفي رده على تساؤلات المشاركين، قال المري إن لجنة حقوق الإنسان القطرية عملت منذ بدء الحصار على اتباع مسارات قانونية وحقوقية مختلفة لمحاولة إنصاف الضحايا، وإدانة الانتهاكات الخطيرة لدول الحصار، عارضا تقريرا مفصلا عن قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الانتهاكات الإماراتية.