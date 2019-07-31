السعوديه_تكتشف_خيانه_الامارات .. ومغرّدون: “ابن زايد أخطر عدو على اليمن وأضرّ وأخبث حليف للسعودية!”

احتل وسم “#السعوديه_تكتشف_خيانه_الامارات” صدارة تريند المملكة لليوم الثاني على التوالي رغم جهود الذباب الإلكتروني لإخراجه.

الوسم الذي دشنه سعوديون وخليجيون للتفاعل مع الخطوات الإماراتية التي حدثت خلال الأسابيع الماضية، واعتبرت انتكاسا للتحالف مع السعودية حول قضايا إقليمية وخليجية شديدة الأهمية، لاقى تفاعلا واسعا وتزال مئات التغريدات تنشر فيه حتى اللحظة مهاجمة الإمارات بعد تخليها عن السعودية.

ياما نصحتك بس ماتسمع الكلام #السعودية_تكتشف_خيانة_الامارات pic.twitter.com/HUEKWMBodp — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) July 30, 2019

عندما نغرد عن حبنا للملكة وأهلها وعلاقتنا بها المرتبطة عائلياً وروحياً وحرصنا على سلامتها والحفاظ على أمنها يخرج علينا صعاليك إماراتيين بحسابات مزيفة باسماء سعودية تهاجمنا .

يا غبي يا ابن اغبى نظام انت مكشوف وواضح وأخيرا #السعوديه_تكتشف_خيانه_الامارات — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) July 30, 2019

ودون الكاتب السعودي تركي الشلهوب مهاجما الإمارات: “الإمارات أشغلت اليمنيين بالانفصال عن الحوثي، أطماعها حرفت بوصلة التحالف، عبثها أخّر حسم المعركة، حتى خفّ الضغط على الحوثيين وزاد تهديدهم وقوتهم”.

#السعوديه_تكتشف_خيانه_الامارات

– الإمارات أشغلت اليمنيين بالإنفصال عن الحوثي

– أطماعها حرفت بوصلة التحالف

– عبثها أخّر حسم المعركة

حتى خفّ الضغط على الحوثيين وزاد تهديدهم وقوتهم

وتضاعفت خسائر السعودية بشكل هائل

📌 باختصار.. الإمارات أخطر عدو على اليمن، وأضرّ وأخبث حليف للسعودية ! — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) July 31, 2019

وأضاف:”وتضاعفت خسائر السعودية بشكل هائل، باختصار.. الإمارات أخطر عدو على اليمن، وأضرّ وأخبث حليف للسعودية!”.

وشدد الكاتب السعودي على أن “محمد بن زايد عدو في ثوب الصديق. أغرق ابن سلمان في مستنقعات كثيرة، وجعله يخسر حلفاء وأصدقاء كُثُر، وشوه صورة السعودية، وجعلها “عدو” بنظر أغلب الشعوب، بسبب دعم الطغاة، والتآمر على مقدسات الأمة. وذلك بهدف إنهاء ثقلها وتأثيرها، ولتتصدر أبوظبي بدلا عنها”.”

#السعوديه_تكتشف_خيانه_الامارات

محمد بن زايد عدو في ثوب الصديق. أغرق ابن سلمان في مستنقعات كثيرة، وجعله يخسر حلفاء وأصدقاء كُثُر، وشوه صورة السعودية، وجعلها "عدو" بنظر أغلب الشعوب، بسبب دعم الطغاة، والتآمر على مقدسات الأمة. وذلك بهدف إنهاء ثقلها وتأثيرها، ولتتصدر أبوظبي بدلا عنها — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) July 31, 2019

بدوره انتفض الذباب الإلكتروني السعودي، محاولا استدراك الموقف، واعتبار أن الوسم الذي احتل صدارة تريند المملكة ما هو إلا محاولة قطرية للإيقاع بين الرياض وأبوظبي.

هاشتاق قطري لاغبار عليه كل اللي عليك تدخل وتضغط ايقونه مسيء اوضار ثم يختفي #السعوديه_تكتشف_خيانه_الامارات pic.twitter.com/ySQUNPrBQd — بريك تايم ابتسم (@salman54193) July 30, 2019

مهما حاولو وضع الفتن والتفرقة بين هالبلدين مايزيدنا كيدهم الا حب ووفاء وترابط واخوة 🇸🇦🇦🇪 #السعوديه_تكتشف_خيانه_الامارات pic.twitter.com/zeDyIiL3L3 — آورٌمِيـلآ~ (@ourmila12) July 31, 2019

كما شارك في التغريد على الوسم كُتّاب ومحللون سياسيون ومفكرون، والآلاف من المستخدمين، إذ اعتبروا أن الزيارة الإماراتية لإيران خيانة للمملكة العربية السعودية التي تحذر دائمًا من الخطر الإيراني، بينما لا تتورع “حليفتها” في التنسيق الأمني مع إيران.

وسم #السعوديه_تكتشف_خيانه_الامارات لليوم الثاني ترند في #السعودية رغم جهود مركز اعتدال لإخراجه! سؤال : لماذا لم يزر ولي عهد أبو ظبي الرياض لتعزية الملك سلمان بوفاة أخيه الأمير بندر ؟ تنصيب ملك ماليزيا أهم ؟ — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) July 31, 2019

غير صحيح.. ما زالت إمارة أبوظبي بقيادة #مبز معكم ضد إيران، فلا تلتفوا للقطريين، فهم يريدون القيام بفتنة يا إخوان.. #السعودية_تكتشف_خيانة_الامارات pic.twitter.com/CEWtyHFVsB — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) July 30, 2019

وجاء اللقاء الذي جمع وفدا عسكريا إماراتيا بنظيره الإيراني في طهران، الثلاثاء، ليكون التطور الذي أدهش كثيرا من السعوديين، ودفع بعضهم إلى تدشين الوسم للتعبير عن الغضب وخيبة الأمل مما فعلته أبوظبي، خاصة أن الزيارة الإماراتية لإيران جاءت بعد أيام من انسحابها الجزئي المفاجئ من اليمن.

#السعودية_تكتشف_خيانة_الامارات الترند رقم واحد، بعد ظهور تحالف #الامارات مع #ايران إلى العلن.



دعمت أبوظبي الحوثيين خلال الحرب في اليمن سرا وهرَّبت إليهم عبر سفنها السلاح والصواريخ والطائرات المسيرة.



تآمرت الامارات على السعودية طيلة السنوات الماضية من أجل إضعافها وتدميرها. pic.twitter.com/ckmq3Sh8mQ — سمير النمري sameer alnamri (@sameer_alnamri) July 31, 2019

وهو الأمر ااذي اعتبره ناشطون ضربات متتالية من ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد” لمقتضيات التحالف مع السعودية وولي عهدها “محمد بن سلمان”.

ومثلت تصريحات قائد سلاح خفر السواحل الإماراتي في إيران، صدمة لكثير من السعوديين، حيث تغزل في الأسلوب الإيراني لحماية الحدود وتحقيق الأمن للبلاد، معتبرا أن الإمارات تريد استلهام تلك التجربة، في تصريحات اعتبرها البعض تمثل دفئا صادما بين أبوظبي وطهران في تلك المرحلة الحساسة التي وصلت فيها المواجهة بين السعودية وإيران وحلفائها إلى نقاط متقدمة.