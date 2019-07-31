“الإمارات شريان إيران”.. مغردون عُمانيون فضحوا تناقض عيال زايد وطعنهم بسيادة سلطنة عُمان
تفاعل رواد موقع التواصل تويتر بشكل واسع مع وسم أطلقه نخبة من المغردين العُمانيين تحت عنوان “#الامارات_شريان_ايران”، فضحوا فيه تناقض الإمارات وتلون سياساتها حسب المصلحة بعد زيارة وفد أمني إماراتي رفيع المستوى إلى طهران أمس، ولقائه مسؤولين إيرانيين، والاتفاق على تعزيز العلاقات.
وبعد هذا اللقاء استنكر عُمانيون ما كانت الإمارات تتهم به سلطنة عُمان بسبب علاقتها مع إيران والطعن في السيادة العُمانية.
وسخر البعض من مستشار ابن زايد عبدالخالق عبدالله، الذي سبق أنا صرح بأنه “لا اصدقاء لإيران اليوم سوى النطيحة والمتردية والموقوذة وما أكل السبع”
وكان أبرز ما نُشر عبر هذا الوسم سلسلة تغريدات للمغرد العُماني الشهير تحت حساب “الشاهين” كشف فيها بعض بنود الاتفاق الغير معلنة في اتفاقية أمس بين إيران والإمارات، والتي ذكر منها أن الإمارات تقدمت بمقترح تقوم بموجبه إيران بضمان سلامة السفن الإماراتية في المياه الإقليمية الإيرانية ومسارات الملاحة الدولية مقابل تسهيل الإمارات لحركة عبور البضائع الإيرانية في موانئها ومياه البحر الأحمر.
ولفت إلى أن الاتفاق شمل أيضا إفراج إيران عن السفينة الاماراتية”رياه” وطاقمها مقابل إفراج الإمارات عن مبالغ بقيمة 152 مليون دولار أمريكي للحرس الثوري الإيراني تم تجميدها في 4 يوليو 2018 بعد إدراج كيانات مالية في دبي وأبوظبي على قوائم مؤسسات غيل أموال تتعامل مع ايران.
كما تتعهد الإمارات بالسماح بزيادة رؤوس أموال مؤسسات مصرفية إيرانية على أراضيها بنسبة 300% مقابل عقود طويلة الأجل تقوم من خلالها مؤسسات إماراتية في دبي (لم يتم تسميتها) بمناولة ونقل وتصدير النفط الإيراني بسعر متفق عليه مسبقاً.
وسخر آخرون من التقهقر الإماراتي المفاجئ والجلوس على طاولة المفاوضات مع إيران، بعد تصريحات التهديد والوعيد من المسؤولين الإماراتيين تجاه طهران قبل ايام.
بينما نشر الكاتب القطري المعروف جابر الحرمي، صورة للقاء المسؤولين الإيرانيين والإماراتيين في الاجتماع الأخير وعلق ساخرا:”قالوا : ذهبنا إلى #اليمن لنقطع ذراع #ايران .. #الحوثي ..فماذا يفعلون في #طهران .. يأخذون ” البركة ” من يد #ايران ..؟!”
وكتب سمير النمري عبر الوسم مؤكدا سعي الإمارات لتدمير السعودية:”#الامارات_شريان_إيران بل ووكيلها في المنطقة، ساهمت في تدمير #سوريا و #اليمن و #ليبيا و #لبنان و #مصر، وهاهي ترتب لتدمير #السعودية وتقسيمها، وكل ذلك من أجل مصلحة #إيران.”
وتابع موضحا:”سيعي السعوديون الدور التخريبي لأبوظبي عند فوات الآوان، ولن ينفعهم حينها أي شيء.”
واجتمع أمس قائدا قوات حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي والإماراتي العميد محمد علي مصلح الأحبابي في طهران، واتفقا على تعزيز العلاقات الدبلوماسية وتأمين منطقة الخليج الفارسي (العربي) وبحر عُمان، وفق وكالة الأنباء الإيرانية.
وقال رضائي إن إيران سبق أن أقامت علاقات تاريخية عريقة وفي مختلف الاصعدة والمجالات مع دولة الامارات، مؤكدًا أن تلك العلاقات مستمرة بين المستثمرين والصيادين ورجال الأعمال.
أما القائد الأمني الإماراتي فرحّب بتنمية العلاقات الحدودية بين البلدين، مؤكدًا أن “إيران رائدة في مكافحة تهريب المخدرات”، مضيفًا “ونحن بوصفنا خفر السواحل الاماراتي نثمن إجراءات الجمهورية الاسلامية في هذا الخصوص”.
وذكر العميد الأحبابي أن “الأمن الذي تنعم به الجمهورية الاسلامية الايرانية، في ضوء حدودها المشتركة والممتدة بمساحة 8 آلاف و755 كم، يدل على أسلوبها الصحيح في إدارة مناطقها الحدودية”.