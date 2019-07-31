“الإمارات شريان إيران”.. مغردون عُمانيون فضحوا تناقض عيال زايد وطعنهم بسيادة سلطنة عُمان

تفاعل رواد موقع التواصل تويتر بشكل واسع مع وسم أطلقه نخبة من المغردين العُمانيين تحت عنوان “#الامارات_شريان_ايران”، فضحوا فيه تناقض الإمارات وتلون سياساتها حسب المصلحة بعد زيارة وفد أمني إماراتي رفيع المستوى إلى طهران أمس، ولقائه مسؤولين إيرانيين، والاتفاق على تعزيز العلاقات.

احس اصحابهم من الصدمة مب قادرين يكتبوا ولا كلمة😂😂

خيانة عيني عينك 😂😂😂

وين اللي يقولوا عزوتنا وظهرنا

وطايحين سب في عمان على اساس خونة من طلع الحين الخاين الحقيقي؟😂😂#الامارات_شريان_ايران — عمانية وكلي فخر (@s7lyah) July 30, 2019

وبعد هذا اللقاء استنكر عُمانيون ما كانت الإمارات تتهم به سلطنة عُمان بسبب علاقتها مع إيران والطعن في السيادة العُمانية.

لايهم العلاقات بين الامارات وايران سبق وتكلمنا علاقة الامارات وايران قوية ولكن المهم انهم يتهمون السيادة العمانيه بعلاقتها القوية مع ايران ب الخيانة ضد الخليج وحصار قطر بسبب تدعم ايران ف الارهاب وحرب اليمن ضد ارهاب ايران بماذا تقولون الان!!! كفاكم خبث #الامارات_شريان_ايران — عبيد المنعي (@Z6puHmmZR9SFfo7) July 30, 2019

أرجو الافادة:

هل تتوقعوا بعد هذا العناق القوي ان تكون #الامارات_شريان_ايران ؟

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بل هي قلب #ايران النابض. pic.twitter.com/6D8rmrcRwz — م.فهد الفهديⓞⓜ (@nooroman77) July 30, 2019

وسخر البعض من مستشار ابن زايد عبدالخالق عبدالله، الذي سبق أنا صرح بأنه “لا اصدقاء لإيران اليوم سوى النطيحة والمتردية والموقوذة وما أكل السبع”

#الامارات_شريان_ايران

ياخي أغبياء😂

طارق المحياس شتم أسياده بسالفة البشوت



وعبد الخالق يقول عن دولته مترديه ونطيحه والموقودة في زياراتها السرية لايران

سكراب وبعد سكران😂 pic.twitter.com/ywSOcjvIBX — السّكتون (@alrukn_alsharqy) July 30, 2019

وكان أبرز ما نُشر عبر هذا الوسم سلسلة تغريدات للمغرد العُماني الشهير تحت حساب “الشاهين” كشف فيها بعض بنود الاتفاق الغير معلنة في اتفاقية أمس بين إيران والإمارات، والتي ذكر منها أن الإمارات تقدمت بمقترح تقوم بموجبه إيران بضمان سلامة السفن الإماراتية في المياه الإقليمية الإيرانية ومسارات الملاحة الدولية مقابل تسهيل الإمارات لحركة عبور البضائع الإيرانية في موانئها ومياه البحر الأحمر.

🦅 هام 🦅

في إطار المباحثات الإماراتية الإيرانية،،،

الإمارات تقدمت بمقترح تقوم بموجبه إيران بضمان سلامة السفن الإماراتية في المياه الإقليمية الإيرانية ومسارات الملاحة الدولية مقابل تسهيل الأمارات لحركة عبور البضائع الإيرانية في موانئها ومياه البحر الأحمر #الامارات_شريان_ايران — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) July 30, 2019

ولفت إلى أن الاتفاق شمل أيضا إفراج إيران عن السفينة الاماراتية”رياه” وطاقمها مقابل إفراج الإمارات عن مبالغ بقيمة 152 مليون دولار أمريكي للحرس الثوري الإيراني تم تجميدها في 4 يوليو 2018 بعد إدراج كيانات مالية في دبي وأبوظبي على قوائم مؤسسات غيل أموال تتعامل مع ايران.

🦅 هام 🦅

البند 2

إفراج إيران عن #السفينة_الاماراتية_رياه وطاقمها مقابل إفراج الإمارات عن مبالغ بقيمة 152 مليون دولار أمريكي للحرس الثوري الإيراني تم تجميدها في 4 يوليو 2018 بعد إدراج كيانات مالية في دبي وأبوظبي على قوائم مؤسسات غيل أموال تتعامل مع ايران#الامارات_شريان_ايران — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) July 30, 2019

كما تتعهد الإمارات بالسماح بزيادة رؤوس أموال مؤسسات مصرفية إيرانية على أراضيها بنسبة 300% مقابل عقود طويلة الأجل تقوم من خلالها مؤسسات إماراتية في دبي (لم يتم تسميتها) بمناولة ونقل وتصدير النفط الإيراني بسعر متفق عليه مسبقاً.

🦅 هام 🦅

البند 3

تتعهد الإمارات بالسماح بزيادة رؤوس أموال مؤسسات مصرفية إيرانية على أراضيها بنسبة 300% مقابل عقود طويلة الأجل تقوم من خلالها مؤسسات إماراتية في دبي (لم يتم تسميتها) بمناولة ونقل وتصدير النفط الإيراني بسعر متفق عليه مسبقاً.#الامارات_شريان_ايران pic.twitter.com/ejJueygTWD — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) July 30, 2019

وسخر آخرون من التقهقر الإماراتي المفاجئ والجلوس على طاولة المفاوضات مع إيران، بعد تصريحات التهديد والوعيد من المسؤولين الإماراتيين تجاه طهران قبل ايام.

الصورة اهداء لكل اماراتي يدعم ويشجع حمد المزروعي وعلاونة وبقية المرتزقة

الصورة: لجزيرة ابو موسى والتطور والانشاءات القائمة بها حالياً من ايران

#الامارات_شريان_ايران pic.twitter.com/huklHDg54B — عارف بن محمد (@arifomani) July 30, 2019

#الامارات_شريان_ايران

🤝 🤝 🤝 نحاربهم في اليمن ونصافحهم في طهران كيف لا تسألني 😂😂 pic.twitter.com/tYsN8LEEhD — M90 (@kbor88) July 30, 2019

بينما نشر الكاتب القطري المعروف جابر الحرمي، صورة للقاء المسؤولين الإيرانيين والإماراتيين في الاجتماع الأخير وعلق ساخرا:”قالوا : ذهبنا إلى #اليمن لنقطع ذراع #ايران .. #الحوثي ..فماذا يفعلون في #طهران .. يأخذون ” البركة ” من يد #ايران ..؟!”

وكتب سمير النمري عبر الوسم مؤكدا سعي الإمارات لتدمير السعودية:”#الامارات_شريان_إيران بل ووكيلها في المنطقة، ساهمت في تدمير #سوريا و #اليمن و #ليبيا و #لبنان و #مصر، وهاهي ترتب لتدمير #السعودية وتقسيمها، وكل ذلك من أجل مصلحة #إيران.”

وتابع موضحا:”سيعي السعوديون الدور التخريبي لأبوظبي عند فوات الآوان، ولن ينفعهم حينها أي شيء.”

#الامارات_شريان_إيران بل ووكيلها في المنطقة، ساهمت في تدمير #سوريا و #اليمن و #ليبيا و #لبنان و #مصر، وهاهي ترتب لتدمير #السعودية وتقسيمها، وكل ذلك من أجل مصلحة #إيران.



سيعي السعوديون الدور التخريبي لأبوظبي عند فوات الآوان، ولن ينفعهم حينها أي شيء. — سمير النمري sameer alnamri (@sameer_alnamri) July 30, 2019

واجتمع أمس قائدا قوات حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي والإماراتي العميد محمد علي مصلح الأحبابي في طهران، واتفقا على تعزيز العلاقات الدبلوماسية وتأمين منطقة الخليج الفارسي (العربي) وبحر عُمان، وفق وكالة الأنباء الإيرانية.

وقال رضائي إن إيران سبق أن أقامت علاقات تاريخية عريقة وفي مختلف الاصعدة والمجالات مع دولة الامارات، مؤكدًا أن تلك العلاقات مستمرة بين المستثمرين والصيادين ورجال الأعمال.

أما القائد الأمني الإماراتي فرحّب بتنمية العلاقات الحدودية بين البلدين، مؤكدًا أن “إيران رائدة في مكافحة تهريب المخدرات”، مضيفًا “ونحن بوصفنا خفر السواحل الاماراتي نثمن إجراءات الجمهورية الاسلامية في هذا الخصوص”.

وذكر العميد الأحبابي أن “الأمن الذي تنعم به الجمهورية الاسلامية الايرانية، في ضوء حدودها المشتركة والممتدة بمساحة 8 آلاف و755 كم، يدل على أسلوبها الصحيح في إدارة مناطقها الحدودية”.