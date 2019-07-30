مع استمرار البحث عنهما .. قضية المفقوديْن “الغيثية والمحاربي” في تركيا وأستراليا حديث العُمانيين

لا زالت قضية المفقوديْن العُمانيين في تركيا وأستراليا تسيطر على اهتمامات المغرّدين العُمانيين بمواقع التواصل الاجتماعي، مع عدم العثور عليهما -حتّى لحظة كتابة هذا الخبر- .

وفُقِدت الطالبة العُمانية عائشة بنت سالم الغيثية في أستراليا، والمبتعثة للدراسة بجامعة كوينزلاند، منذ أكثر من شهر.

بينما فقد المواطن العماني عبدالله المحاربي، قبل أيّام في مطار اسطنبول خلال تواجده مع عائلته في المطار للعودة الى السلطنة بعد رحلة سياحية، وهو يعاني من إعاقة ذهنية حسبما ذكر قريب له.

وفي موقع “تويتر” دشّن مغرّدون عمانيون هاشتاغين باسميْ المفقودين “الغيثية والمحاربي”، داعين الله ان يعودا سالمين إلى ذويهما ويقرّ أعينهم بهما.

#عبدالله_المحاربي الله يحفظه ويعيده لأهله وهو في صحة وعافية ويرزقه الخير ويحفظه من شرار الخلق..#عايشة_الغيثية

الله يحفظها بحفظه ويعيدها لذويها سالمةً غانمةً معافاة من كل مكروه وترجع لدارستها وتكون فخرًا لأهلها ووطنها .. — السَّيْف النَّـقَّاد 🇴🇲 (@Alnnaqad) July 30, 2019

البحث عن المفقودين ما زال مستمراً وهناك جهود تبذل من أجل العثور عليهم، من جانبا ندعوا الله تعالى أن يرجعهم إلى أهلهم سالمين #عايشه_الغيثيه pic.twitter.com/xPFqAEtpZP — تركي (@oom2aan) July 30, 2019

نسأل الله العلي القدير أن يرجع #عايشه_الغيثيه و #عبدالله_المحاربي لديارهم وأهلهم سالمين .



من لديه أو لديها أخ أو أخت أو صديق أو صديقة في استراليا أو تركيا يرسل لهم اعلان المفقودين. pic.twitter.com/w6RfT9H2P3 — منى العدوية (@0alshabab0) July 30, 2019

اللهم ردهم إلى ذويهم سالمين من كل شر والطف بحال أهلهم وذويهم وأحبتهم حتى عودتهم #عبدالله_المحاربي #عائشة_الغيثية pic.twitter.com/VMKHTgN9Yn — حميد البلوشي (@hameedalbloushi) July 30, 2019

🛑البحث لازال مستمرا عن المفقودين#عائشة_الغيثية في استراليا #عبدالله_المحاربي في تركيا

، وهناك جهات كبيرة تبذل..

ندعو الله العلي القدير أن يعيدهم لأهلهم سالمين.. pic.twitter.com/DddawqJoxL — ✨ ™ عشقي بلادي|17K (@M5_omn) July 30, 2019

اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا يعجزه شيئ في السماوات ولا في الأرض، احفظ #عائشة_الغيثية و #عبدالله_المحاربي وقرّ أعين أهلهم وذويهم وأصدقائهم بعودتهما إلى أرض الوطن وهم بأتم الصحة والعافية. pic.twitter.com/mGc6gXGDy5 — الشيبة خلفان (@5alfan1) July 29, 2019

وأشاد مغرّدون آخرون بأخلاق الطالبة “الغيثية” .

#عائشة_الغيثية الفتاة التي عرفت بأخلاقها العظيمة وبطيبتها عائشة التي لا هم لها ف الحياة سوى الدراسة والعلم والمثابرة تميزت في دراستها بجامعة السلطان قابوس وحصلت على امتياز مع مرتبة الشرف ابتعثت لتكمل مشوارها الدراسي فالماجسيتر لأن هذا هو طموحها يشهد لها ولأهلها بالخلق العظيم — |🖤🕊 (@Byshoo1999) July 30, 2019

فيما دعا آخرون ناشري الشائعات حول الطالبة العُمانية عائشة الغيثية إلى الكفّ عن ذلك، مطالبين الجهات المختصة بالتعامل معهم.

اي شخص ينقل اشاعة متداوله بدون بيان رسمي..الادعاء العام ينتظره. مابعدين يقول انا رسلولي انا سمعت انت صرت جزء من الإشاعة عنبووه بعدكم ع هالحاله..البنت قمة الأخلاق والكل يشهد لها.

دعواتكم لها..وخاصه هالحريم والبنات اللي ماعدهن غير النسخ واللصق اخ بس اخ 😒#عايشه_الغيثيه — الأسطورة العماني (@W2qkWn0jIauNzQY) July 30, 2019

موضوع البعثات للبنات شي خاص بالأهل ما من حق أحد يتطاول ويلقي التهم جزافاً البنت درست ف البلاد أو الخارج شيء راجع لها ونحن متربين ع الدين والأخلاق والحشمة والأدب الل عنده داء المثالية الزائفة يغير إعدادات مخه ل2020 وينام. #عايشه_الغيثيه — Oman lady🇴🇲❤️ (@Omanlady3Oman) July 30, 2019

إللي يقول رايحه زنجبار تفضل الرد👇🏻 عشان المرة الجايه لا تطلعوا إشاعات فاضية ..



والبنت أعرفها عز المعرفة،، قمة في الأدب والأخلاق والاحترام وهمها علمها فقط وسوالف بنات هالعصر ما شغلها ..



ربي يردها لأهلها بالسلامة يارب 💔😔

#عائشة_الغيثية pic.twitter.com/xKm6AdI7Ka — ♥️…♥️ (@5m__h) July 29, 2019

وأمس الإثنين، أكد القنصل العام للسلطنة في أستراليا أن البحث ما زال جاريا عن الطالبة “الغيثية” مع الشرطة الأسترالية والسلطات المختصة.

وأضاف القنصل الدكتور حمود بن عامر الوردي أنه في صباح امس تم التأكد من دائرة الهجرة،على أن الطالبة موجودة ولم تغادر الأراضي الأسترالية.

وبخصوص المفقود “المحاربي”، نشرت سفارة سلطنة عمان في تركيا، الإثنين، ملصقاتٍ في شوارع اسطنبول، تحمل صورته في محاولةٍ للعثور عليه.

وقال سفير السلطنة في تركيا د. قاسم الصالحي إن الجهود لا تزال مستمرة للبحث عن المفقود “المحاربي”.

وأوضح السفير الصالحي لموقع “أثير” أن السفارة قامت الإثنين بنشر ملصقات “بوسترات” في شوارع اسطنبول بها صورة المواطن المفقود ومعلومات عنه، وأرقام التواصل مع ذويه ، مؤكدًا بأن هذه الخطوة تأتي ضمن وسائل عديدة تقوم بها السفارة منذ علمها بفقده.

وأضاف أن السفارة ستقوم بنشر خبر في القنوات التلفزيونية التركية، مشيرًا إلى أن البحث جارٍ على مدار الساعة في عدة أماكن من ضمنها المستشفيات.